ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком

Санкт-Петербург. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - ВМФ РФ намерено в ближайшее время заложить фрегат проекта 22350М, серия 22350 будет продолжена, сообщил журналистам главком ВМФ Владимир Королев после торжественной церемонии празднования 310-летия Центрального Военно-морского музея в Петербурге.

"Это наше будущее. Однозначно мы будем продолжать серию 22350 и в ближайшее время закладываем новый фрегат этого же типа, но большего водоизмещения 22350М", - сказал он.

Главком не уточнил, где и когда будет произведена закладка.

Боевые корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тыс. тонн, длину - 135 метров, ширину - 16 м, развивают скорость около 30 узлов, дальность плавания - 4,5 тыс. миль, автономность - 30 суток. Экипаж - около 200 человек.

Корабли вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", 16 противокорабельными ракетами "Оникс" или "Калибр". Для борьбы с подлодками предназначены комплекс "Пакет" и противолодочный вертолет Ка-27.