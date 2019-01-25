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25.01.2019
Интерфакс-АВН

ВМФ РФ в ближайшее время планирует заложить фрегат проекта 22350М - главком

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Фрегат «Адмирал Горшков»
Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 в Финском заливе, 15 декабря 2014г.
Источник изображения: forumairbase.ru

Санкт-Петербург. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - ВМФ РФ намерено в ближайшее время заложить фрегат проекта 22350М, серия 22350 будет продолжена, сообщил журналистам главком ВМФ Владимир Королев после торжественной церемонии празднования 310-летия Центрального Военно-морского музея в Петербурге.

"Это наше будущее. Однозначно мы будем продолжать серию 22350 и в ближайшее время закладываем новый фрегат этого же типа, но большего водоизмещения 22350М", - сказал он.

Главком не уточнил, где и когда будет произведена закладка.

Боевые корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тыс. тонн, длину - 135 метров, ширину - 16 м, развивают скорость около 30 узлов, дальность плавания - 4,5 тыс. миль, автономность - 30 суток. Экипаж - около 200 человек.

Корабли вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", 16 противокорабельными ракетами "Оникс" или "Калибр". Для борьбы с подлодками предназначены комплекс "Пакет" и противолодочный вертолет Ка-27.

24.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-192
Ка-27
П-800 Оникс
Проекты
22350
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