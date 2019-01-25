ООО "Птеро" выпустило в 2018 году 10 беспилотников

ООО "Птеро" в 2018 году произвело и поставило заказчикам 10 комплексов с беспилотными летательными аппаратами "Птеро-G1", сообщил "АвиаПорту" главный конструктор, технический директор ООО "Птеро" Амир Валиев. Ниже следует систематизированное изложение его интервью.

Производственная программа ООО "Птеро"

Основным продуктом ООО "Птеро" является серийно производимая беспилотная авиационная система (БАС) с беспилотным летательным аппаратом (БЛА) "Птеро-G1". После изготовления и поставки в 2018 году десяти комплектов предприятие запустило в производство следующую партию из десяти экземпляров. Заказчики на новую продукцию пока не определены, поэтому беспилотники будут изготавливаться "на склад". В то же время продолжаются переговоры с потенциальными покупателями комплексов. Также ООО "Птеро" производит ремонт ранее выпущенных и эксплуатируемых комплексов с беспилотниками.

Предприятие осуществляет поставки как в Россию, так и на экспорт, заказчиками являются исключительно гражданские компании. Ранее эксплуатантом БАС с "Птеро-G1" стала компания специализированная компания "Беспилотные технологии", входящая в холдинг "Узбекозиковкатхолдинг". Узбекские специалисты для освоения эксплуатации "Птеро-G1" прошли в России курсы повышения квалификации.

Руководство предприятия считает результаты работы в 2018 году удачными, так как, кроме выпуска и продаж комплексов с беспилотниками, надо учитывать и весьма существенный объем работ, выполняемых компанией на коммерческой основе с применением собственных беспилотников.

Лётные испытания БЛА "Птеро-G2" намечены на лето 2019 года

Лётные испытания БАС с БЛА новой разработки "Птеро-G2" запланированы на лето 2019 года. Новый БЛА будет иметь силовую установку с двигателем внутреннего сгорания и массой целевой нагрузки до 10 кг вместо 5 кг на "Птеро-G1". Максимальная взлётная масса нового летательного аппарата может достичь 28-40 кг. Продолжительность полёта нового беспилотника составит не менее 12 часов.

Разрабатывается новый беспилотный комплекс с беспилотником "Перо"

ООО "Птеро" ведёт разработку нового комплекса с беспилотником, получившим обозначение "Перо". Работы по нему выполняются в инициативном порядке. Сама разработка находится на достаточно продвинутой стадии - уже ведётся изготовление технологической оснастки для серийного производства "Перо". Ожидается, что первый опытный экземпляр может быть изготовлен во II квартале текущего года, после чего начнутся его лётные испытания. "Перо" - лёгкий электрический беспилотник взлётной массой 6 кг, масса целевой нагрузки 600 грамм. Продолжительность полёта 1,5 часа. Предусмотрен взлёт "с руки", посадка без парашюта, "на брюхо".

Беспилотник "Птеро-Н2"

Комплекс с беспилотником "Птеро-Н2" создан в интересах испытаний системы электропитания от топливных элементов разработки компании "ИнЭнерджи" (ООО "Птеро" входит в эту группу компаний). Предприятие не ставит перед собой цели создания беспилотника-демонстратора с рекордными показателями продолжительности полёта. Однако, несмотря на отсутствие планов увеличения продолжительности полёта, прогнозируется рост этого показателя не менее чем до шести часов, что в 3-4 раза превосходит продолжительность полёта беспилотников с питанием от аккумуляторов.

Разрабатываемый в инициативном порядке комплекс с беспилотником "Птеро-H2" относится к верхней границе беспилотников, которые не требуют сертификации, то есть взлётной массой не более 30 кг. На "Птеро-Н2" устанавливается целевая нагрузка массой до 8 кг. На беспилотнике штатно устанавливается оборудование для аэрофотосъёмки и видеокамера, допускается установка иного оборудования.

Применение беспилотников для выполнения работ на коммерческой основе

ООО "Птеро" располагает специализированным подразделением для выполнения коммерческих работ, которое много и плодотворно работает внутри страны. Работа специализированного подразделения по коммерческим заказам имеет большое значение для предприятия, так как выручка от коммерческий работ сопоставима с выручкой подразделения по выпуску самих комплексов с беспилотниками. На выполнении коммерческих заказов задействованы несколько десятков беспилотников. Причём для выполнения некоторых специфических работ предприятие привлекает и комплексы с беспилотниками иных разработчиков, например, с мультикоптерами вертикального взлёта и посадки.

Справка

Беспилотник "Птеро-G1" имеет взлётную массу 20-22 кг и массу полезной нагрузки до 5 кг. Время полёта беспилотника с массой полезной нагрузки в два кг составляет 8 часов. Крейсерская скорость - 85-125 км/ч. Радиус действия ближнего канала связи при высоте полёта 500 м над рельефом - до 15 км в прямой видимости. Радиус действия дальнего канала связи при высоте полёта 500 м над рельефом - до 75 км в прямой видимости. Область действия спутникового канала связи - без ограничений. Взлёт с пневматической катапульты. Посадка на парашюте с амортизирующей подушкой. Площадка для взлёта и посадки 200х100 м.

Дмитрий Козлов