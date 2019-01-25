Феодосийский завод "Море" судится с заводом "Пелла"

Как сообщает петербургский веб-ресурс "Фонтанка.ру" в материале Татьяны Ждановой "Море" волнуется. Крымская верфь потребовала 150 миллионов у своего куратора из Ленобласти", Феодосийский завод "Море" пытается через суд взыскать с Ленинградского судостроительного завода "Пелла" недополученные за совместную постройку кораблей 150 млн рублей.

Торжественная церемония закладки для ВМФ России малого ракетного корабля "Вихрь" (заводской номер 256) проекта 22800 на ФГУП "Завод "Море". Феодосия, 19.12.2017 (с) Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Такой ход можно воспринять как нож в спину, ведь именно "Пелла", можно сказать, поднимала предприятие из руин, делясь деньгами, заказами, технологиями и рабочими. История совместной работы "Пеллы" и "Моря" началась в 2014 году. Тогда "материковым" предприятиям разных отраслей руководство страны поручило взять шефство над отстающими в технологическом смысле заводами полуострова. АО "Объединенная судостроительная корпорация" стала курировать "Севастопольский морской завод" и "13-й судоремонтный завод Черноморского флота". Казанскому промышленному холдингу "Ак Барс" достался судостроительный завод "Залив" в Керчи, а ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" получил ФГУП "СЗ Море".

До конца 2020 года "Пелла" арендует у "Моря" 12 объектов недвижимости, где с 2016 года занимается строительством трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 "Шторм", "Охотск" и "Вихрь". Стоимость каждого из них составляет около 5 - 6 млрд рублей. По словам представителя верфи, эти работы выполняются в кооперации с "Морем". Он также отмечает, что строительство кораблей было перенесено в Крым якобы по просьбе высшего руководства страны для того, чтобы "показать, как работать, и передать компетенции" местному предприятию. Для этого, например, "Пелла" наняла судостроителей "Моря" - вдобавок к своим, приехавшим из Ленобласти, 250 рабочим, а также пользуется логистическими услугами верфи.

На крымском предприятии сообщили, что иск как раз и связан с контрактами на строительство МРК, где предприятие выступает в качестве соисполнителя. "Завод пытается взыскать недополученные средства в рамках заявленного иска, так как решить проблему досудебными методами не удалось", - пояснили на "Море". В итоге иск почти на 150 млн рублей был подан юристами ФГУП к ООО "Интро-Пелла", "дочке" "Пеллы". В чем суть претензий, стороны пока не говорят, но, видимо, крымчане решили, что помощь с берегов Невы им уже не требуется и пора начинать зарабатывать.

"Фонтанка" направила запрос "Пелле", но на заводе не успели подготовить ответ к моменту публикации материала, объяснив это тем, что специалист, занимающийся делами "Интро-Пеллы", находится на "очень важных переговорах и недоступен".

Высокопоставленный источник в судостроительной отрасли искренне удивился, узнав об иске "Моря". "Формально крымская верфь находится на попечении у "Пеллы" и должна быть благодарна за то, что предприятие вообще пришло на эту убитую верфь и загрузило ее работой", - возмущается эксперт.

В то же время анонимный источник на "Пелле" напомнил, что еще перед тем, как приступить к основным этапам строительства трех кораблей, верфь потратила более 850 млн рублей собственных и заемных средств на модернизацию "Моря". Он предполагает: "Возможно, те 150 млн рублей, которые сейчас требует завод в Крыму, руководство "Пеллы" предлагает засчитать как частичное возмещение денег, вложенных в обновление цехов крымской верфи". При этом, по оценке участников отрасли, для того чтобы восстановить завод, помимо уже вложенных в него 850 млн рублей, необходимо еще около 2 млрд рублей.

"Пелле" еще предстоит решить вопрос, как именно она будет возвращать все потраченные на "Море" средства. Помимо списания арендной платы и стоимости других услуг в качестве компенсации, верфь, по мнению представителя "Пеллы", могла попробовать получить долю в крымском пока еще ФГУП при его акционировании. В 2014 - 2015 годах, когда ленинградские корабелы ехали поднимать феодосийское судостроение, это казалось реальным. Но теперь вряд ли случится.

Дело в том, что в мае прошлого года по решению Владимира Путина "Море" вошло в состав государственной корпорации "Ростех", а уже в 2019 году предприятие должно быть акционировано. Впоследствии акции завода планируется передать в доверительное управление "дочке" Ростеха - АО "Концерн "Калашников"". В официальных заявлениях о будущем "Моря" верфь "Пелла" не фигурирует. "Сейчас решается, чем и как загружать завод. Раньше "Море" делало суда на подводных крыльях типа "Восток" и "Комета". Подобную продукцию "Калашников" делает у себя на рыбинской верфи "Вымпел" и, скорее всего, перенесет эти компетенции на "Море", - полагает один из участников судостроительной отрасли.

"Если будет принято решение по-настоящему восстанавливать верфь в Крыму, то нужно понимать, что строительство там гражданских судов с коммерческой точки зрения невыгодно - заказчик туда не пойдет. Все перспективы "Моря" могут быть связаны только с военными судами", - считает генеральный директор ПАО "Выборгский судостроительный завод" Александр Соловьев.