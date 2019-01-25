МВД Украины планирует приобрести 13 самолетов "Ан"

Как сообщило министерство внутренних дел Украины, глава этого ведомства Арсен Аваков заявил, что в рамках совместной с ГК "Укроборонпром" программы МВД Украины планирует в течении пяти лет закупить 13 самолетов типов Ан-32П, Ан-74ТК-200 и Ан-178 для нужд украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной гвардии Украины (НГУ). Арсен Аваков заявил об этом во время посещения 22 января 2019 года Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП).

Недостроенные самолеты Ан-74ТК-200 и Ан-74ТК-300 в цеху Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП). Харьков, 22.01.2019 (с) Юлия Бабич / Арсен Аваков

"Первые контракты на закупку двух самолетов Ан-74ТК-200 мы планируем подписать уже через два месяца и начать весной финансирования этой программы. Это пока первоочередная информация, другие детали и параметры программ я доложить премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, который считает, что эта программа является одной из ключевых в поддержке отечественной промышленности. И мы сможем спланировать загруженность наших авиационных предприятий, как в Харькове, так и в Киеве", - отметил Арсен Аваков, добавив, что ориентировочная стоимость этого контракта 450 млн долл.

Аваков подчеркнул, что на сегодня в Национальной гвардии Украины и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям является существенный некомплект авиационной техники для выполнения поисково-спасательных и десантных операций, а также транспортировки личного состава.

"В наших планах приобретение 10 самолетов новой модели Ан-178 и одного Ан-32П для нужд ГСЧС Украины, который [видимо, имеется в виду Ан-32П] мы планируем получить в этом году. Два самолета Ан-74ТК-200 с поставкой в ??2020 - 2021 годах для НГУ. Они уже имеют такие, поэтому для нас будет удобно и экономически выгодно иметь самолеты одного класса. Это наша государственная позиция по поддержке отечественной авиационной промышленности. Мы начнем работать над этой программой уже весной. Мы хотим быть полностью уверены, что заводы "Укроборонпрома" смогут выполнить заказ такого объема. Нам важно показать, что наши самолеты - качественные и современные, поэтому, увидев эффективную работу самолетов в наших подразделениях, они будут закупаться и международными партнерами", - добавил Арсен Аваков.

Комментарий bmpd. По всей видимости, под самолетом Ан-32П, который МВД Украины намерено получить уже "в этом году" имеется в виду находящийся на хранении на Серийном заводе ГП "Антонов" в Киеве самолет Ан-32Б (серийный номер 36-04), построенный еще в 2010 году как первый по иракскому контракту, от которого приема которого иракская сторона затем отказалась ввиду обнаружения на нем использования старых и бывших в эксплуатации комплектующих.

Что касается Ан-74, то, по известным данным, на ХГАПП в Харькове в различной степени готовности находится 11 недостроенных самолетов Ан-74ТК-200 и Ан-74ТК-300 (изначально строившихся в основном по заказам Египта и Казахстана), в том числе в относительно высокой готовности - два Ан-74ТК-200 и один Ан-74ТК-300. Видимо, два указанных Ан-74ТК-200 и предполагает теперь достроить для себя МВД Украины. Однако находящееся в глубоком упадке ХГАПП не сдавало новых самолетов с 2014 года.

Планы постройки для МВД УКраины десяти новых транспортных самолетов Ан-178 вообще являются очевидными химерами.

Недостроенные самолеты Ан-74ТК-200 и Ан-74ТК-300 в цеху Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП). Харьков, 22.01.2019 (с) Юлия Бабич / Арсен Аваков

Видео заявлений Арсена Авакова на ХГАПП: