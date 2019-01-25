О визите Николя Саркози в Азербайджан

Как сообщает французский бюллетень "Intelligence online" в материале "Tension Bakou-Elysee: Sarkozy en missi dominici", бывший президент Франции Николя Саркози на прошлой неделе посетил Азербайджан, причем, по информации издания, у него состоялся обед с президентом Ильхамом Алиевым и это на фоне похолодания отношений между двумя странами. Три месяца назад Баку принял решение заблокировать крупные контракты с Францией. Причиной стала отмена в последнюю минуту визита президента Франции Эммануэля Макрона в Баку начале октября по пути в Армению. Баку не будет менять свою позицию до тех пор, пока не будет установлена точная дата визита Макрона в Азербайджан. Со своей стороны, Саркози дал понять, что он доложит французскому руководству об итогах своего визита.

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и бывшего президента Франции Николя Саркози. Баку, 15.01.2019 (с) novosti.az

По информации издания. Саркози приехал в Азербайджан в интересах компании JC Decaux и фонда LFPI, которым оказывает содействие управляющая компания Gilles Etrillard (бывшая Lazard freres). Саркози смог представить их интересы в Государственном нефтяном фонде Азербайджана SOFAZ, с представителями которого была организована его встреча.

Более того, бывший президент, а теперь консультант компании Accor в декабре посетил Россию для встречи с высокопоставленными российскими лицами. Он не смог встретиться с Владимиром Путиным, который в этот момент находился в одном из регионов России. Саркози рассчитывает на знающего человека в российских стратегических интересах - бизнесмена Жан-Пьера Тома (Jean-Pierre Thomas). В конце декабря он был назначен президентом компании "Русал".