Новые фотографии первого прототипа беспилотного летательного аппарата по теме "Охотник"

Новые фотографии бы первого опытного образца-демонстратора российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", сделанные на аэродроме Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (филиале компании "Сухой"). С ноября 2018 года данный образец проходит там заводские наземные испытания. Начало заводских летных испытаний прототипа намечено на 2019 год.

Предположительно первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", построенный на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (с) t.me/fighter_bomber/806

Предположительно первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", построенный на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (с) t.me/fighter_bomber/806