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25.01.2019
bmpd.livejournal.com

Новые фотографии первого прототипа беспилотного летательного аппарата по теме "Охотник"

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Новые фотографии бы первого опытного образца-демонстратора российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", сделанные на аэродроме Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (филиале компании "Сухой"). С ноября 2018 года данный образец проходит там заводские наземные испытания. Начало заводских летных испытаний прототипа намечено на 2019 год.

Предположительно первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", построенный на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (с) t.me/fighter_bomber/806

Предположительно первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", построенный на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (с) t.me/fighter_bomber/806

24.01.2019
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НАЗ Чкалова
Сухой ПАО
Проекты
БПЛА
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