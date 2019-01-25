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25.01.2019
Национальные новости

Заслуженный военный летчик рассказал о многофункциональности С-70 "Охотник"

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Опытный образец-демонстратор разведывательно-ударного БЛА по теме "Охотник
Предположительно первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", построенный на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова.
Источник изображения: t.me/fighter_bomber/806

В России показали облик ударного беспилотника С-70 "Охотник". По словам специалистов, он станет многофункциональной летательной машиной, которая сможет выполнять различные задачи при замене блоковых частей.

В Сети появилось фото ударного беспилотника С-70 "Охотник", снимок опубликовали в Twitter-аккаунте "Военный обозреватель".

Кроме того, некоторые источники информировали о подготовке БПЛА к предстоящей первой выкатке и летным испытаниям.


БПЛА С-70 «Охотник».
Источник: twitter.com/fighter_bomber

Авиационный эксперт, заслуженный военный летчик Владимир Попов рассказал журналистам Nation News, что модель С-70 "Охотник" станет ударным самолетам, ближе к летательным аппаратам пятого поколения. Также он подходит к самолетам шестого поколения, которые, предположительно, будут совмещать в себе как ручное, так и беспилотное управление.

"Этот ударный самолет будет предназначен как переходный вариант от пятого к шестому поколению. И поэтому в нем стоит двигатель АЛ-41Ф, всережимный. Самолет будет иметь возможность перехвата воздушных целей и ухода от средств ПВО, наносить удары по наземным и морским целям", - сообщил Попов.

По словам военного летчика, проект разделят на несколько этапов и сделают его многофункциональным. Его особенность, объясняет он, в компоновке.

"Немного доработали, и он может садиться на функциональные аэродромы. Еще доработали - выполняет задачи перехватчика. Еще доработали - выполняет ударные задачи. Там будут меняться блоковые части. Сегодня один вариант, завтра будет вариант, который будет уничтожать противотанковую броню", - поделился собеседник NN.

Именно в этих свойствах заключается особенность конструирования таких моделей, резюмировал Владимир Попов.

Портал Ura.ru ранее сообщал, что в России создали первый ударный дрон.

24.01.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
Проекты
БПЛА
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