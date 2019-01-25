Заслуженный военный летчик рассказал о многофункциональности С-70 "Охотник"
В России показали облик ударного беспилотника С-70 "Охотник". По словам специалистов, он станет многофункциональной летательной машиной, которая сможет выполнять различные задачи при замене блоковых частей.
В Сети появилось фото ударного беспилотника С-70 "Охотник", снимок опубликовали в Twitter-аккаунте "Военный обозреватель".
Кроме того, некоторые источники информировали о подготовке БПЛА к предстоящей первой выкатке и летным испытаниям.
|БПЛА С-70 «Охотник».
|Источник: twitter.com/fighter_bomber
Авиационный эксперт, заслуженный военный летчик Владимир Попов рассказал журналистам Nation News, что модель С-70 "Охотник" станет ударным самолетам, ближе к летательным аппаратам пятого поколения. Также он подходит к самолетам шестого поколения, которые, предположительно, будут совмещать в себе как ручное, так и беспилотное управление.
"Этот ударный самолет будет предназначен как переходный вариант от пятого к шестому поколению. И поэтому в нем стоит двигатель АЛ-41Ф, всережимный. Самолет будет иметь возможность перехвата воздушных целей и ухода от средств ПВО, наносить удары по наземным и морским целям", - сообщил Попов.
По словам военного летчика, проект разделят на несколько этапов и сделают его многофункциональным. Его особенность, объясняет он, в компоновке.
"Немного доработали, и он может садиться на функциональные аэродромы. Еще доработали - выполняет задачи перехватчика. Еще доработали - выполняет ударные задачи. Там будут меняться блоковые части. Сегодня один вариант, завтра будет вариант, который будет уничтожать противотанковую броню", - поделился собеседник NN.
Именно в этих свойствах заключается особенность конструирования таких моделей, резюмировал Владимир Попов.
Портал Ura.ru ранее сообщал, что в России создали первый ударный дрон.
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