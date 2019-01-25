В Арктике приступили к работе ледоколы нового поколения

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Ледоколы нового поколения "Андрей Вилькицкий" и "Александр Санников", построенные по заказу "Газпром нефти", приступили к совместной работе в Арктике, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

"Их тандем усилил уникальную логистическую схему круглогодичной транспортировки арктической нефти от терминала "Ворота Арктики" до плавучего нефтехранилища в Кольском заливе, откуда осуществляются дальнейшие поставки углеводородов на мировой рынок стандартными танкерными партиями", - сообщила компания.

В январе ледокол "Андрей Вилькицкий" завершил переход по Северному морскому пути и присоединился к судну-близнецу "Александр Санников". В рамках арктической логистической схемы задачей ледоколов является обеспечение безопасной и эффективной работы танкерного флота в районе терминала "Ворота Арктики", который осуществляет круглогодичную отгрузку нефти с Новопортовского месторождения (ЯНАО – ред.). Новый Порт — это развивающийся арктический актив "Газпром нефти", объемы добычи на котором за последний год выросли более чем на 40%.

"Доля добычи в Арктике уже превышает 20% от общего объема добычи нефти нашей компании. В стратегии развития до 2030 года "Газпром нефть" делает особую ставку на освоение этого региона. Поэтому для нас важно наращивание логистических мощностей. Наличие собственных ледоколов — залог бесперебойного и эффективного функционирования схемы транспортировки арктической нефти, что создает новые перспективы для дальнейшего освоения месторождений в этом регионе", — приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора "Газпром нефти" Вадима Яковлева.