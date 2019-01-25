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25.01.2019
РИА Новости

ВМФ планирует принять подлодки "Князь Владимир" и "Казань" в этом году

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АПЛ "Казань"
Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера "Казань" ВМФ России в Северодвинске.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и атомную подводную лодку "Казань" планируется принять в состав ВМФ РФ в 2019 году, сообщил в четверг журналистам главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев.

"Мы собираемся в феврале провести мероприятия, связанные и с закладкой кораблей, и со спуском на воду, и с вводом в боевой состав. Самое главное, в этом году мы планируем принять в боевой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", атомную подводную лодку "Казань", дизельные подводные лодки, фрегат нового поколения "Адмирал Касатонов", ну и несколько других кораблей дальней морской зоны", - сказал он в рамках празднования 310-летия Центрального военно-морского музея.

По словам Королева, в соответствии с госпрограммой вооружения продолжается строительство больших надводных кораблей, строительство малых ракетных кораблей, патрульных кораблей, которые необходимы ВМФ РФ, строительство судов обеспечения.

24.01.2019
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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Князь Владимир
Проекты
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