Медведев назначил Вячеслава Шпорта членом коллегии ВПК

Коллегия Военно-промышленной комиссии занимается координацией деятельности органов власти в вопросах развития ОПК

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о назначении экс-губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта членом коллегии Военно-промышленной комиссии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Шпорта Вячеслава Ивановича членом коллегии Военно-промышленной комиссии РФ", - говорится в тексте распоряжения.

Коллегия ВПК является постоянно действующим органом при правительстве России для решения текущих вопросов деятельности Комиссии. Основные задачи коллегии - координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, развития науки и технологий в интересах военно-технического обеспечения обороны страны, осуществления контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения, мобилизационной подготовки экономики РФ и формирования государственного оборонного заказа.