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25.01.2019
Интерфакс-АВН

ЦНИИмаш может возглавить выходец из Минобороны Сергей Коблов

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ЦНИИМаш
ЦНИИМаш.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Основным кандидатом на должность генерального директора ЦНИИмаш, головного научно-исследовательского учреждения Роскосмоса, после отказа от этой должности Николая Севастьянова стал Сергей Коблов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"После того, как Н.Севастьянов решил отказаться от работы во главе ЦНИИмаш в связи с возвращением в РКК "Энергия" на должность врио главы корпорации, основным кандидатом на занятие вакантной должности в ЦНИИмаш стал Сергей Коблов, ранее служивший в Минобороны", - сказал источник.

Источник в ракетно-космической отрасли подтвердил эту информацию, отметив, что итоги конкурса на замещение должности генерального директора ЦНИИмаш подведут в пятницу.

Как сообщил ранее в четверг другой источника агентства, Н.Севастьянов, временно исполнявший обязанности главы ЦНИИмаш, снял кандидатуру с конкурса на замещение должности генерального директора ЦНИИмаш на постоянной основе, так как возглавит ракетно-космическую корпорацию "Энергия".

Ранее РКК "Энергия" опубликовала повестку заседания совета директоров, который рассмотрит вопрос о приостановлении полномочий генерального директора Сергея Романова.

"О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "РКК "Энергия" и образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "РКК "Энергия", - говорится в документе.

С.Романов с августа 2018 года исполнял обязанности главы "Энергии" после ухода со своей должности Владимира Солнцева. В сентябре был утвержден в должности генерального директора.

По данным источника "Интерфакса", Н.Севастьянов сначала будет назначен временно исполняющим обязанности главы корпорации, после чего за его кандидатуру должны будут проголосовать акционеры.

Н.Севастьянов ранее уже руководил РКК "Энергия" в 2005-2007 годах.

24.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Персоны
Севастьянов Николай
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