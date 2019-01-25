Шаманов видит риски для ВТС из-за ситуации в Венесуэле

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Политическая ситуация, развивающаяся в Венесуэле, окажет влияние на военно-техническое сотрудничество (ВТС) РФ с этой страной, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Конечно, отразится. Нестабильность нашего давнего союзника, ограничивает возможности, дестабилизирующее воздействие сейчас будет влиять на все стороны, прежде всего экономической жизни, соответственно, финансовые возможности будут снижены", - сказал В.Шаманов в четверг журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, "вообще, любая нестабильность, мы это почувствовали в прошлом веке, всегда чревата долгосрочными последствиями".

Каракас останется партнером Москвы в сфере ВТС даже в случае смены власти в Венесуэле, считает российский эксперт, академик Алексей Арбатов.

"Если Россия будет сохранять дистанцированную позицию от происходящего сейчас в Венесуэле, то, кто бы там ни пришел к власти, в конечном итоге они вернутся к нам", - сказал "Интерфаксу" в четверг А.Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.

"Опыт показывает, что, если политика не слишком сильно мешает, целый ряд образцов нашего вооружения и боевой техники пользуется спросом, и у нас это всё покупают", - сказал А.Арбатов.

Венесуэлу сотряс острый политический кризис: лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Буквально через несколько минут его признал президент США Дональд Трамп. В России события в этой латиноамериканской стране восприняли как попытку госпереворота. Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что сделает все возможное для защиты суверенитета страны.

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе, сообщил "Интерфаксу" в декабре 2017 года заместитель директора ФСВТС России Анатолий Пунчук.

"Российской стороной поставлена различная техника на довольно внушительную сумму", - сказал он. А.Пунчук отмечал, что Венесуэле предоставлялся государственный кредит на приобретение военной техники.

Ранее сообщалось, что сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд. Венесуэла приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности - ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103

Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.

В августе прошлого года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявлял о планах ввести в эксплуатацию в Венесуэле вертолетный сервисный центр и центр для подготовки пилотов, а также достроить завод по производству автоматов "Калашникова".

Венесуэла заинтересована в модернизации наземных и воздушных систем вооружений, ранее поставленных из России, заявил 6 декабря 2018 года министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

В декабре 2018 года перелет в Венесуэлу на несколько дней совершили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Российские самолеты выполнили полеты над акваторией Карибского моря и провели учение с венесуэльскими истребителями.