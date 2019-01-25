Войти
25.01.2019
Lenta.ru

Создатель супероружия России отказался спасать "Роскосмос"

215
0
+1
Борис Обносов
Борис Обносов.
Источник изображения: Сергей Мамонтов / РИА Новости

У корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) для "Роскосмоса" "ни одного рубля лишнего нет", заявил РБК гендиректор КТРВ Борис Обносов.

По его словам, у корпорации имеется множество проектов в рамках Федеральной целевой программы. "Государство вкладывает около 70 миллиардов рублей, но столько же вкладываем и мы. Необходимо исполнять решения президента по реализации майских указов, решать социальные задачи, в том числе зарплату повышать", — сказал гендиректор.

Обносов добавил, что хорошо знает главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, которому, однако, "необходимо переговорить по крайней мере с теми, кого он хотел бы видеть в своих рядах".

В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал "Роскосмос" заканчивать с "прожектерством" в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать.

В том же месяце Рогозин назвал верной идею создания в России единого ракетно-космического холдинга, объединяющего "Роскосмос", "Алмаз-Антей", "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ) и КТРВ. По его мнению, это могло бы помочь преодолению финансовых трудностей госкорпорации.

Совокупный долг предприятий "Роскосмоса" составляет около 200 миллиардов рублей, что примерно в 1,5 раза превышает годовой бюджет госкорпорации. Из них около 130 миллиардов приходятся на "Центр Хруничева".

Согласно данным РБК, выручка КТРВ, где был создан, в частности, гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард", по итогам 2018 года составила 231 миллиарда рублей, чистая прибыль — 25 миллиардов рублей. Компания входит в сотню крупнейших мировых поставщиков оружия.

24.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Роскосмос
РТИ ОАО
Персоны
Медведев Дмитрий
Обносов Борис
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЗЛА
ИТ
Похожие новости
11.01.2019
Рогозин приписал Сердюкову развал "Роскосмоса"
09.06.2018
В США рассказали о "токсичности" Рогозина
22.05.2018
Космос — в одни руки
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
21.06.2017
Искусство видеть цель
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.01 01:14
  • 5
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
  • 25.01 00:40
  • 11
Первое фото ударного беспилотника С-70 "Охотник" появилось в Сети
  • 24.01 21:49
  • 87
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 24.01 21:29
  • 5
Financial Times (ВЕликобритания): Путин исключает прорыв на переговорах с Японией о спорных островах
  • 24.01 21:16
  • 172
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 24.01 19:42
  • 6
Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства "Восточного"
  • 24.01 19:40
  • 3
Маршал Огарков и идеи неядерного сдерживания
  • 24.01 19:31
  • 5
Двигатели РД-171, РД-180 и твердотопливные ускорители могут быть применены в создаваемой сверхтяжелой ракете "Енисей" - глава РКЦ "Прогресс"
  • 24.01 19:28
  • 1
Рябков: США уведомили Россию об окончательном выходе из ДРСМД
  • 24.01 19:21
  • 5
Медведев раскритиковал Роскосмос за прожектерство и неэффективное использование инвестиций
  • 24.01 19:17
  • 1
ВВС Индии захотели избавиться от МиГ-21
  • 24.01 19:16
  • 29
ВМФ России получит облегчённый вариант "Циркона"
  • 24.01 14:44
  • 30
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 24.01 12:58
  • 3
Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна
  • 24.01 11:47
  • 32
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ