Создатель супероружия России отказался спасать "Роскосмос"

У корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) для "Роскосмоса" "ни одного рубля лишнего нет", заявил РБК гендиректор КТРВ Борис Обносов.

По его словам, у корпорации имеется множество проектов в рамках Федеральной целевой программы. "Государство вкладывает около 70 миллиардов рублей, но столько же вкладываем и мы. Необходимо исполнять решения президента по реализации майских указов, решать социальные задачи, в том числе зарплату повышать", — сказал гендиректор.

Обносов добавил, что хорошо знает главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, которому, однако, "необходимо переговорить по крайней мере с теми, кого он хотел бы видеть в своих рядах".

В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал "Роскосмос" заканчивать с "прожектерством" в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать.

В том же месяце Рогозин назвал верной идею создания в России единого ракетно-космического холдинга, объединяющего "Роскосмос", "Алмаз-Антей", "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ) и КТРВ. По его мнению, это могло бы помочь преодолению финансовых трудностей госкорпорации.

Совокупный долг предприятий "Роскосмоса" составляет около 200 миллиардов рублей, что примерно в 1,5 раза превышает годовой бюджет госкорпорации. Из них около 130 миллиардов приходятся на "Центр Хруничева".

Согласно данным РБК, выручка КТРВ, где был создан, в частности, гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард", по итогам 2018 года составила 231 миллиарда рублей, чистая прибыль — 25 миллиардов рублей. Компания входит в сотню крупнейших мировых поставщиков оружия.