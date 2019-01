Выглядит внушительно: в США оценили первое фото ударного "Охотника"

В США отреагировали на первые фотографии ударно-разведывательного беспилотника С-70 "Охотник", накануне появившиеся в Сети. "Выглядит внушительно и размеры впечатляют", - пишет автор портала The Drive.

Напомним, беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло", его особенностями являются малая радиолокационная заметность, способность длительное время находиться в воздухе и совершать дальние перелеты. Максимальная скорость - около тысячи километров в час, вес - 20 тонн, снаряжать его планируется высокоточным вооружением. Сейчас проводятся наземные испытания, в том числе руление, разгон и торможение на взлетной полосе, летные испытания должны начаться весной.

Также известно, что в программе по созданию "Охотника" задействован российский истребитель пятого поколения Су-57. Ранее в Сети появились снимки, на которых на хвосте самолета нарисованы силуэты самого истребителя и следующего за ним беспилотника. Оба они - на фоне разряда молнии, что традиционно обозначает электронную связь и обмен данными. Также на этом образце Су-57 замечены новые антенны, которые, предполагается, могут использоваться как раз таки для контакта с "Охотником". Авторы материала считают, что истребитель также может выступать в роли испытательного стенда для отдельных систем беспилотника.

As noted, the new photo of the Su-57 (tail # 53) has an interesting paint job on its tail. https://t.co/m9EAyLe9jChttps://t.co/jkpYChzN8F pic.twitter.com/FFKQ7szioe