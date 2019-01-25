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25.01.2019
Российская газета

Выглядит внушительно: в США оценили первое фото ударного "Охотника"

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БЛА С-70
Предполагемый облик БЛА С-70 разработки ОКБ Сухого .
Источник изображения: Piotr Butowski / Air&Cosmos

В США отреагировали на первые фотографии ударно-разведывательного беспилотника С-70 "Охотник", накануне появившиеся в Сети. "Выглядит внушительно и размеры впечатляют", - пишет автор портала The Drive.

Напомним, беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло", его особенностями являются малая радиолокационная заметность, способность длительное время находиться в воздухе и совершать дальние перелеты. Максимальная скорость - около тысячи километров в час, вес - 20 тонн, снаряжать его планируется высокоточным вооружением. Сейчас проводятся наземные испытания, в том числе руление, разгон и торможение на взлетной полосе, летные испытания должны начаться весной.

Также известно, что в программе по созданию "Охотника" задействован российский истребитель пятого поколения Су-57. Ранее в Сети появились снимки, на которых на хвосте самолета нарисованы силуэты самого истребителя и следующего за ним беспилотника. Оба они - на фоне разряда молнии, что традиционно обозначает электронную связь и обмен данными. Также на этом образце Су-57 замечены новые антенны, которые, предполагается, могут использоваться как раз таки для контакта с "Охотником". Авторы материала считают, что истребитель также может выступать в роли испытательного стенда для отдельных систем беспилотника.


В конечном счете "Охотники" должны стать в том числе "верными крыльями" Су-57, который сможет управлять сразу несколькими беспилотниками, обмениваться с ними данными, вести таким образом разведку, радиоэлектронную борьбу, наносить удары и так далее. В результате получится боевая команда, возможности которой будут больше, чем сумма их потенциалов по отдельности.


 Алексей Иванов

24.01.2019
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принадлежат Российская газета
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