Американский излом

Военный эксперт Антон Лавров — о том, как военные поражения в Афганистане вынудили США начать контакты с талибами

Атака смертников на базу подготовки афганского Национального директората безопасности, совершенная в понедельник, потрясла даже эту уже привыкшую к терактам страну. Никогда еще ее разведчики не несли такие потери за один раз. Погибли и были ранены свыше 100 бойцов, которые снабжаются и финансируются лучше, чем остальные силовики и часто используются как спецназ для боевых действий против "Талибана" (организация запрещена в России).

Не только эта атака демонстрирует, что США и поддерживаемое им правительство Афганистана проигрывают войну на истощение, навязанную им талибами. Потери армии и полиции продолжают расти, а талибы расширяют свою зону контроля. С 2015 года, по данным афганских властей, силовики потеряли убитыми 28 тысяч человек, а в последнее время гибнет больше пятисот правительственных бойцов ежемесячно. Дело не ограничивается провинциальными полицейскими. Потери несут и лучшие афганские части, подготовленные США. Так, в ноябре только в одной засаде в провинции Газни погибли сразу 25 элитных коммандос.

На сегодня активность талибов фиксируется в двух третях районов страны, где проживает половина населения. В столице не прекращаются кровавые теракты с использованием смертников.

"Талибан" не ограничивается партизанской активностью и атаками террористов. Его численность возросла до 60 тыс. бойцов, и они постепенно "отгрызают" периферийные и горные районы, беря штурмом то один, то другой небольшой райцентр.Там они ликвидируют представителей власти. Но талибы пока не могут занять крупные пункты и густонаселенные провинции, где концентрация сил армии и полиции велика. Ситуация патовая. При сохранении нынешнего баланса сил ни одна из сторон не сможет победить в обозримом будущем. Но намерения США грозят нарушить этот баланс.

Ситуация в Афганистане к худшему стала меняться после ухода контингентов стран НАТО в 2014 году. Они оставили вместо солдат инструкторов и советников, но замена оказалась неравнозначной. Теперь к ним присоединяются и США. Вместе с выводом контингента из Сирии Трамп намерен вполовину сократить количество войск в Афганистане и уменьшить финансовую помощь стране. Вывод 7 тыс. американских солдат значительно ослабит позиции властей Афганистана.

Перспектива ухода из Сирии была воспринята в штыки оппозицией Трампа. Присутствие в САР можно оправдать противостоянием Ирану, борьбой с ИГИЛ или хотя бы защитой дружественных курдов от Турции. Сопротивление планам по Афганистану было слабее. От войны там в США давно устали все. Этот уголок мира остается слишком незначительным, чтобы десятилетиями терять там солдат и тратить на него чудовищные средства.

Не слишком известным фактом является то, что в последнее десятилетие именно Афганистан был крупнейшим в мире получателем безвозмездной американской военной помощи. С суммой более чем в $40 млрд он обогнал не только Ирак и Египет, но и Израиль. Даже после сокращения помощи при Трампе в 2017 году Афганистан получил щедрые $3,6 млрд.

Хоть какой-то договор, позволяющий покинуть страну с сохранением лица и сократить затраты, будет рассматриваться в такой ситуации большим успехом. США неоднократно в предыдущие годы обвиняли Россию в контактах с "Талибаном". Но в итоге и они были вынуждены признать, что никакое национальное примирение в терзаемой войной стране без прямых контактов с талибами невозможно.

Чуть больше месяца назад в Объединенных Арабских Эмиратах прошли первые крупные переговоры представителей "Талибана" и властей США. Договориться о перемирии тогда не удалось. Но заявление о возможности сокращения контингента прозвучало сразу после них. Вряд ли это совпадение, учитывая, что вывод иностранных войск является основным требованием "Талибана".

Конечно, ни Россию, ни США не радует необходимость садиться за стол переговоров с вооруженными религиозными фундаменталистами, широко использующими террористические методы в своей войне. Но последние 17 лет показали, что на силовое решение афганской проблемы оказались не способны даже США, поддержанные странами НАТО и другими союзниками.

Новым переговорам не помешало и признание талибами ответственности за атаку смертников на базу разведчиков в понедельник. Со вторника спецпосланник США по Афганистану и его рабочая группа вновь сидят за одним столом с ними, теперь уже в Омане. Этим они невольно подтверждают тезис российской дипломатии о возможности и полезности диалога с умеренными представителями движения.

Главное, чего просят американцы — гарантии, что после примирения с талибами территория Афганистана не будет использоваться для укрытия врагов США и атак на другие страны. При этом они готовы обсуждать даже вопросы снятия санкций с некоторых лидеров талибов.

Основная проблема в том, что американцы сегодня не разговаривают с позиции силы и не ясно, как они смогут принудить "Талибан" к исполнению достигнутых соглашений. В нашей памяти все еще жив советский опыт, когда оставленное без поддержки СССР афганское правительство Наджибуллы продержалось недолго и было сметено радикальными исламистами. Нельзя гарантировать, что такая судьба не будет ждать проамериканское правительство, если сейчас бросить его на произвол судьбы.

Ситуация в Афганистане не может не волновать Россию. От США он далеко, а вот в нашу ближнюю сферу интересов входит. "Талибан" уже закрепился почти во всех пограничных районах Афганистана и Таджикистана. Именно поэтому мы вынуждены поддерживать в бывшей советской республике полноценную военную базу дивизионного состава. Туркменистан не имеет такой защиты и переживает сегодня не лучшие времена. Потенциально он самое слабое звено к югу от России для распространения на него влияния радикального ислама из Афганистана.

Поэтому, несмотря на общее одобрение сокращения американского влияния в регионе, Россия наблюдает за ситуацией там с настороженностью. Сейчас она плоха, но военная победа талибов или дальнейшее обострение гражданской войны в Афганистане может сделать ее еще хуже. А это вполне возможно, если США выйдут из страны слишком поспешно, в стиле Трампа.

Антон Лавров — военный эксперт

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