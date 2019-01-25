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25.01.2019
Известия.ru

Боевой робот "Уран-9" поступил на вооружение российской армии

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Боевой роботизированный комплекс "Уран-9"
Боевой роботизированный комплекс "Уран-9".
Источник изображения: РИА Новости/Илья Питалев

Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" принят на вооружение армии России, сообщил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

Он отметил, что к завершению подходит производство первой серийной партии.

"Ураны" — это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов", — сказал Дмитриев в интервью "РИА Новости" и "Коммерсанту".

Роботизированный боевой комплекс "Уран-9" весит более 10 т. Он вооружен 7,62-миллиметровым пулеметом, реактивными огнеметами "Шмель-М", 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и комплексом "Атака" с противотанковыми ракетами.

"Ураны" предназначены для огневой поддержки, ведения разведки и уничтожения бронетехники противника.

30 декабря стало известно, что ВКС России впервые получат новый зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь".

По словам министра обороны Сергея Шойгу, армия продолжает получать новейшие образцы вооружения, военной техники и совершенствовать боевую подготовку.

 

24.01.2019
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Страны
Россия
Продукция
2А72
Атака
С-350 50Р6А "Витязь"
Уран-9
Шмель-М
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