Боевой робот "Уран-9" поступил на вооружение российской армии

Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" принят на вооружение армии России, сообщил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

Он отметил, что к завершению подходит производство первой серийной партии.

"Ураны" — это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов", — сказал Дмитриев в интервью "РИА Новости" и "Коммерсанту".

Роботизированный боевой комплекс "Уран-9" весит более 10 т. Он вооружен 7,62-миллиметровым пулеметом, реактивными огнеметами "Шмель-М", 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и комплексом "Атака" с противотанковыми ракетами.

"Ураны" предназначены для огневой поддержки, ведения разведки и уничтожения бронетехники противника.

30 декабря стало известно, что ВКС России впервые получат новый зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь".

По словам министра обороны Сергея Шойгу, армия продолжает получать новейшие образцы вооружения, военной техники и совершенствовать боевую подготовку.