Появились первые фотографии тяжелого беспилотника "Охотник"

В интернете появились первые фотографии российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 "Охотник". Первыми на снимок, появившийся в Twitter, обратили внимание журналисты портала The Drive.

По данным издания, крылатая машина была запечатлена на одном из аэродромов. Отмечается, что аппарат оборудован специальными датчиками и "выглядит внушительно".

"Охотник" выполнен с применением технологии стелс, имеет аэродинамическую схему "летающее крыло" (у него отсутствует хвостовое оперение), взлетная масса аппарата достигает 20 т.

16 июля сообщалось, что некоторые бортовые системы для будущего российского боевого самолета шестого поколения, который будет в базовом варианте беспилотным, уже начали испытывать на истребителе пятого поколения Су-57.