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25.01.2019
Военное обозрение

В Лаосе показали модернизированные БРДМ-2М

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БРДМ-2М
БРДМ-2М ВС Лаоса.
Источник изображения: Vientiane Times \ youtube.com

Лаосская армия представила несколько модернизированных разведывательных машин БРДМ-2М, сообщает ресурс Janes.

БРДМ-2М (4х4) вместе с другой российской (советской) и китайской техникой были показаны во время парада, посвященного 70-летию образования Народной армии Лаоса.

Россия передала Лаосу технику в рамках программы военно-технического сотрудничества между странами, которая была согласована в январе прошлого года. В российском военном ведомстве отмечали, что поставляемое вооружение повысит оборонный потенциал лаосской армии.

Сообщается, что в отличие от базовой версии, лаосские БРДМ оснащены дизельными двигателями (в СССР на машины устанавливались бензиновые 8-цилиндровые бензиновые двигатели ГАЗ-41), электрооптической станцией, смонтированной на задней части башни, а также накладными стальными листами, прикрывающими различные уязвимые участки корпуса.

Лаосские военные также продемонстрировали бронетранспортеры, танки, буксируемые орудия, зенитные комплексы и другое вооружение, приобретенное как в России, так и в Китае.

Среди тяжелой техники были замечены переданные Россией танки Т-72Б1 "Белый орел", Т-54 и ПТ-76. Авиация, в том числе была представлена учебно-боевыми самолетами российского производства Як-130.

Ранее стало известно, что министерство обороны Лаоса передало российским коллегам партию исправных танков Т-34, которые будут принимать участие в парадах Победы на территории РФ.

24.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
Лаос
Россия
Продукция
БРДМ-2
Т-72
Т-72Б
Як-130
Компании
ГАЗ Группа
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