В Израиле сообщили о мобилизации резервистов ПВО и обстрелах из Сирии

Израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу армии обороны страны публикуют сводки о том, что солдаты ЦАХАЛ подверглись обстрелу с территории Сирии – на Голанских высотах. Утверждается, что обстрел длился в ночное время суток и продолжался несколько минут. Из какого именно оружия вёлся огонь и кем, не сообщается. В ответ израильтяне открыли огонь из штурмовых винтовок. О жертвах и раненых перестрелки на севере Израиля не сообщается.

Источник изображения: Пресс-служба ЦАХАЛ

В то же время поступают сообщения о срочной мобилизации резервистов войск противовоздушной обороны ЦАХАЛ. Командование отдало так называемый "приказ №8", который подразумевает вызов резервистов в связи с осложнением оперативной обстановки. Ранее командование войск ПВО Израиля приняло решение о переброске дополнительных систем противоракетной обороны "Железный купол". Батареи разворачиваются на севере страны, а также на юге. Одна из дополнительных батарей развёрнута в Ашдоде.

Сообщается, что решение о развёртывании дополнительных систем ПРО "Железный купол" и мобилизации резервистов было принято в связи с "возможным" новым витком обострения конфликта с Сирией и сектором Газа. В частности, заявлено, что ХАМАС в Газе получил денежные средства от Катара и теперь готовится к провокациям против Израиля.

Это заявление выглядит весьма странно, особенно если учесть, что те же израильские СМИ несколькими днями ранее сообщили, что правительство Биньямина Нетаньяху само разрешило Катару перечислить примерно 15 млн долларов в Газу.