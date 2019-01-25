Полноразмерный макет космического корабля Илона Маска разрушен ветром

Генеральный директор корпорации "Space-X" Илон Маск подтвердил в своём "Twitter"`е информацию о том, что макет почти в натуральную величину создаваемого его компанией межпланетного корабля "Starship" разрушен на стартовой площадке сильным ветром.

Данная модель космического корабля, якобы даже предназначенная для вертикальных тестовых полётов, была установлена 10 января 2019 года на строящемся корпорацией "Space-X" в американском штате Техас новом частном космодроме "Бона-Чика".

Однако, простояв меньше двух недель, тестовая модель космического корабля была 23 января 2019 года разрушена сильным ветром, в связи с чем дальнейшие тесты отложены на несколько недель (согласно данным метеослужб, максимальная скорость ветра в зоне космодрома не превышала 80 км/ч).

Макет межпланетного космического корабля "Starship" на стартовой площадке в Техасе вскоре после установки Источник изображения: Twitter

Известно, что космический корабль "Starship" создаётся для выполнения пилотируемых межпланетных полётов и будет являться одной из ступеней новой сверхтяжёлой ракеты "Big Falcon", разрабатываемой также корпорацией "Space-X".

Отметим, что вчера же председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил о планах по выделению на освоение космоса в 2019-2021 гг. 515 млрд.руб., и потребовал усилить эффективность использования данных средств, с сожалением отметив, что на космодроме "Восточный" до сих пор построено всего 5 из 19 объектов, и что подобные задержки в развитии отрасли недопустимы.

Добавим к этому, что ещё в 2014 году наша страна была лидером по числу успешных космических запусков, а к 2019 году мы неожиданно быстро опустились уже на 3 место в этом рейтинге, пропустив вперёд не только США, но уже и Китай.