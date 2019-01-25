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25.01.2019
Военное обозрение

Израиль сообщил об уничтожении китайской РЛС JY-27 и иранской базы в Сирии

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В Израиле опубликованы спутниковые снимки, показывающие результаты ракетных ударов по территории Сирии. Публикацию сделали представители компании ImageSat, которая занимается эксплуатацией спутника-шпиона Eros-B. В пояснении к снимкам говорится о том, что израильские ракеты успешно поразили базу иранской разведки, которая расположена менее чем в полусотне км от сирийско-израильской границы.

Источник изображения: ImageSat, Weibo

На снимке указана дата - 20 января. Исходя из этого, можно сделать вывод, что спутник работает по американскому времени. Также на снимке видно, что полностью уничтожить объект Израилю не удалось.

В сообщениях израильских СМИ утверждается, что на этой базе находились иранские военнослужащие и представители группировки "Хизбалла".

В принципе, эти заявления целиком и полностью укладываются в информационную политику Израиля, которая представляется общественности по принципу: куда прилетели израильские ракеты в Сирии, там либо иранцы, либо "Хизбалла", куда прилетели израильские ракеты в Газе – там "Хамас".

В сообщениях говорится о том, что в результате атаки территории аэропорта Дамаска была уничтожена "цель на автомобильной стоянке". О том, что это за цель, предусмотрительно решили не сообщать. Видимо, сложно увязать с Ираном или "Хизбаллой".

В сводках той же компании ImageSat отмечено, что в ходе ударов израильские ракеты уничтожили не только ЗРПК "Панцирь", но и радар китайского производства JY-27 CETC.

Источник изображения: ImageSat, Weibo

Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Израиль исключить удары по территории Сирии и признавать суверенитет этого государства – чтобы избежать очередного витка конфронтации на Ближнем Востоке.

24.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Иран
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
CETCI
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