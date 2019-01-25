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25.01.2019
Военное обозрение

Госдеп вновь призвал Россию соблюдать ДРСМД

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Заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями Андреа Томпсон вновь призвала Россию "спасти Договор о РСМД", вернувшись к его исполнению, передает РИА Новости.

Источник изображения: НТВ, https://www.ntv.ru

Свое обращение Томпсон разместила в "Твиттере" после проведенной российским военным ведомством презентации ракеты 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.

Соглашения о контроле над вооружениями действуют только тогда, когда их соблюдают все стороны. В данном случае Россия обязана вернуться к полному и поддающемуся проверке исполнению ДРСМД ради спасения этого договора,

заявила она.

В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что от Москвы требуется большая степень открытости, и "показать общественности одну ракету 9М729 – этого недостаточно".

Министр подчеркнул, что российские власти до сих пор не проявили готовность продемонстрировать полную прозрачность. Но "ожидания сохраняются, и ход остается за Москвой", добавил он.

Напомним, в среду Минобороны РФ представило иностранным военным атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", которую американская сторона считает нарушающей ДРСМД и требует уничтожить. При этом представители США. Британии, Франции и Германии на брифинг не приехали.

Представительство Евросоюза в Москве позднее пояснило, что большинство стран ЕС не участвовали в мероприятии, поскольку оно не отвечало целям "доверительного обмена мнениями".

В ходе презентации начальник ракетных войск и артиллерии Михаил Матвеевский сообщил, что 9М729 является модификацией ракеты 9М728, используемой в комплексе "Искандер-М", дальность ее полета составляет 480 км, что не нарушает положения Договора о РСМД.

24.01.2019
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Страны
Германия
Россия
США
Франция
Продукция
9М729
Искандер
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РСМД
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