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25.01.2019
Военное обозрение

Глава "Калашникова" рассказал об испытаниях нового оружия

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Специалисты концерна "Калашников" в феврале текущего года рассчитывают завершить предварительные испытания пистолета Лебедева ПЛ-15, сообщил РИА Новости глава компании Владимир Дмитриев.

Источник изображения: https://www.vitalykuzmin.net

ПЛ-15 выходит на предварительные испытания. Рассчитываем завершить их в феврале и приступить к государственным (испытаниям),

сказал Дмитриев.

Сообщается, что ПЛ-15 разработан под патрон 9х19 мм Парабеллум. Его длина – 220 мм (длина ствола – 127 мм), наибольшая ширина – 28 мм, высота 136 мм. Оснащается магазином на 14 патронов. Малая толщина – одна из особенностей ижевского изделия (в передней части составляет 21 мм).

Ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков дал высокую оценку пистолету, пообещав "обязательно рассмотреть вопрос о принятии его на вооружение".

Отвечая на вопрос о легком пулемете РПК-16, Дмитриев рассказал, что опытная войсковая эксплуатация новейшего оружия завершится в первом квартале 2019 года. Тогда же концерн рассчитывает получить заключение военных.

Источник изображения: https://www.vitalykuzmin.net

Он пояснил, что РПК-16 является программой модернизации пулемета РПК-74.

Эти пулеметы в значительном объеме используются Росгвардией, и именно это ведомство является потенциальным потребителем предлагаемого концерном решения,

добавил Лебедев.

Впервые РПК-16 был показан на форуме "Армия-2017". Стрельбу из него можно вести, используя два типа магазина – штатный магазин АК и специально разработанный магазин барабанного типа, емкостью 95 патронов.

Длина ствола пулемета – 410 мм, калибр – 5,4539 мм, масса – 4,5 кг, скорострельность – 700 выстр./мин.

24.01.2019
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  • В новости упоминаются
Продукция
РПК-16
РПК-74
Компании
Концерн Калашников
Росгвардия
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
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