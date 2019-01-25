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25.01.2019
Военное обозрение

Анкара заявила о готовности контролировать север Сирии

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Зона безопасности в Сирии может быть создана Турцией самостоятельно, но при этом Анкара и не отказывается от сотрудничества в этом вопросе с другими странами, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

Источник изображения: informator.news

Чавушоглу пояснил, что идею создания "безопасной зоны" выдвинул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом Анкара может создать ее самостоятельно, но если США или другие страны захотят в этом участвовать, то в Турции будут не против. В то же время он отметил, что переговоры со всеми заинтересованными сторонами ведутся, но определенных договоренностей пока нет.

Глава МИД Турции подчеркнул, что взгляды Москвы и Анкары на процесс мирного урегулирования в Сирии схожи, а вот с Соединенными Штатами "имеются некоторые разногласия", касающиеся контактов американцев с YPG (Отрядами народной самообороны курдов).

О создании буферной зоны на севере Сирии впервые заговорили после переговоров Эрдогана и Трампа. При этом сообщалось о предварительных договоренностях, что Турция готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона - в воздушном пространстве. В ходе прошедших переговоров в Москве, Эрдоган заявил, что Россия поддержала создание такой зоны, а военные ведомства государств уже начали работы в этом направлении.

В настоящее время север Сирии остается единственной территорией, не подконтрольной сирийским властям. В данных районах сосредоточены силы сирийской оппозиции, поддерживаемой курдами, а также силы террористов, которые полностью контролируют Идлиб.

24.01.2019
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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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