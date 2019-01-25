Черноморский флот усилят два МРК проекта "Буян-М"

В текущем году в состав Черноморского флота войдут малые ракетные корабли "Грайворон" и "Ингушетия" (проект "Буян-М"), сообщают Известия.

По данным газеты, ссылающейся на командование ВМФ, корабли пополнят 41-ю Севастопольскую ордена Нахимова бригаду ракетных катеров. В составе бригады – дивизион МРК и тактическая группа ракетных катеров. Экипажи для кораблей уже подготовлены.

В настоящее время дивизион состоит из семи МРК различных типов. Самый новый из них – "Орехово-Зуево", заступивший на службу в декабре 2018 года.

Корабли "Ингушетия" и "Грайворон" являются седьмым и восьмым в серии МРК, строящихся на Зеленодольском заводе. Заложены соответственно в 2014 и 2015 годах.

Издание напоминает, что МРК могут включаться в состав так называемых разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров. Новая тактика применения кораблей стала возможной после включения их в единую систему управления войсками. Это сделало МРК универсальными боевыми платформами, способными действовать в тесной связке с наземными силами.

Как отметил глава Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, Черное море в последние годы стало зоной острой политической конкуренции. Там постоянно можно наблюдать не только корабли государств, имеющих к нему выход, но и других стран НАТО, в том числе США.

В настоящее время кораблями ЧФ комплектуется группировка, находящаяся в Восточном Средиземноморье, что значительно увеличило нагрузку на флот. Поэтому новые МРК придутся весьма кстати, отметил в свою очередь эксперт Прохор Тебин.