Турция решила модернизировать танки М60

Минобороны Турции решило поручить компании Aselsan модернизацию старых американских танков М60, сообщает Популярная механика.

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Издание отмечает, что Турция в свое время была одним из крупнейших покупателей танков М60, приобретя в общей сложности около тысячи этих машин различных модификаций. И, несмотря на то, что танки выпускались с 1959 года, турецкие военные расставаться с ними не спешат, полагая, что модернизация существенно продлит их срок службы.

Военное ведомство намерено "подтянуть" некоторые характеристики устаревшей машины до уровня американского М1 "Абрамс", немецкого Leopard 2 и российского Т-90. По данным военных специалистов, модернизация обойдется в разы дешевле, чем покупка новых машин. Они отметили, что обновленные танки вполне подойдут для использования в конфликтах средней интенсивности.

В ходе модернизации планируется установка современной системы управления огнем, нового двигателя мощностью 1200 л.с, противокумулятивных решеток (на башню) и защитных экранов (на ходовую часть).

Командирская башенка будет оснащена 25-мм пушкой и крупнокалиберным пулеметом либо гранатометом калибра 40 мм. Кроме того, предполагается расширить ассортимент снарядов для основного орудия.

Не исключено также, что танки получат также комплексы активной защиты. Это предложение внесено на основе сирийского опыта, где турецкие М60 показали неудовлетворительную защищенность: они оказались уязвимыми не только для ракет, но и для устаревших противотанковых гранат.

В настоящее время М60 вооружен 105-мм пушкой, двумя пулеметами и оснащен двигателем мощностью 750 л.с.