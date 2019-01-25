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25.01.2019
РИА Новости

Эксперт: реакция Германии на брифинг по ракете 9М729 – "образец дисциплины"

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Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ "Патриот" в Московской области
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ "Патриот" в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что от России требуется большая степень прозрачности, со стороны Москвы было недостаточным "показать одну ракету" 9М729, сообщает газета Der Tagesspiegel со ссылкой на агентство dpa.

"Показать одну ракету – этого недостаточно", – заявил, по информации издания, глава МИД Германии после встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

По информации издания, немецкий министр подчеркнул, что существуют четкие требования к прозрачности. "До сих пор Россия не проявила готовность обеспечить полную прозрачность... Ожидания сохраняются, и ход остается за Россией", – приводятся в сообщении слова Мааса.

Минобороны России 23 января провело брифинг для иностранных военных атташе, где была представлена ракета 9М729 комплекса "Искандер-М", которую США считают нарушающей ДРСМД, и ее характеристики.

Как сообщили в Минобороны, на брифинг были приглашены военные атташе и представители военно-дипломатического корпуса государств ОДКБ, БРИКС, Евросоюза и НАТО, а также некоторых других европейских и азиатских стран.

Военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и миссии НАТО в России не приехали на брифинг.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин прокомментировал заявление главы МИД Германии.

"Поведение Германии в связи с беспрецедентным брифингом, который организовали в Минобороны РФ, выглядит странно, алогично. Странно не прийти на брифинг, не увидеть ракеты, не задать вопросов и при этом говорить то, что было сказано. Но такое поведение странно по меркам здравого смысла, а в политическом смысле поведение Германии последовательно. Хайко Маас недавно был с визитом в России и поддерживал американскую позицию по готовящемуся выходу США из ДРСМД. И если посмотреть на состав группы военных атташе, которые отказались приходить на брифинг, то можно увидеть образец блоковой дисциплины внутри НАТО. США – лидеры этого блока – заняли определенную позицию и имеют возможность заставить всех своих союзников делать так, как нужно Соединенным Штатам. Поэтому поведение Германии нужно оценивать в этом двойном ключе", – считает Алексей Зудин.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. США уточнили, что это может произойти уже 2 февраля.

24.01.2019
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Франция
Продукция
9М729
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
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БРИКС
Евросоюз
РСМД
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