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25.01.2019
РИА Новости

В посольстве США раскритиковали брифинг Минобороны по ракете 9М729

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Брифинг министерства обороны РФ по ракете 9М729
Брифинг министерства обороны РФ по ракете 9М729.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Посольство США в Москве считает брифинг российского Минобороны по ракете 9М729 попыткой создать "видимость транспарентности", заявила РИА Новости пресс-атташе ведомства Андреа Калан.

"Демонстрация Россией вчера того, что они называют ракетой 9М729, не меняет ничьих выводов, что эта система нарушает договор. США и большинство наших союзников по НАТО не принимали участие в брифинге, потому что мы видели, что он представляет из себя на самом деле еще одна попытка сбить с толку", —прокомментировала она.

По словам Калан, на брифинге Москва изменила некоторые или все технические детали для поддержания "истории о том, что ракета не нарушает договор".

"Нет ничего такого, что Россия могла бы сделать, показать или сказать, чтобы изменить тот факт, что она уже протестировала ракету 9М729 на дальность, запрещенную договором", — заключила пресс-атташе.

Она добавила, что Вашингтон в письменном виде предоставил Москве требование "вернуться к соблюдению и спасти ДРСМД", что возможно только при полном уничтожении ракет 9М729, а также оборудования и пусковых установок к ним.

Ситуация вокруг ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивают на том, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

В среду Минобороны провело брифинг по 9М729, еще раз предоставив все данные, которые доказывают, что Москва соблюдает международные договоренности.

24.01.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
РСМД
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