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25.01.2019
РИА Новости

Швеция обвинила российские ВКС в нарушении воздушного пространства страны

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Скриншот видео перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции
Скриншот видео перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции.
Источник изображения: © Минобороны РФ

СТОКГОЛЬМ, 24 янв — РИА Новости, Людмила Божко. Самолеты Вооруженных сил России нарушили на короткое время воздушное пространство Швеции, заявили в Стокгольме.

Инцидент произошел в субботу, 19 января. Вооруженные силы Швеции доложили о нем правительству.

"Российский самолет типа Ил-20 произвел полет над Балтийским морем в сопровождении двух истребителей типа Су-27 Flanker. К югу от Карлсхамна в Блекинге (южная провинция Швеции. — Прим. ред.) самолеты России зашли на короткое время на шведскую территорию без разрешения", — говорится в сообщении шведских военных.

В четверг, 24 января, дежурный истребитель Су-27 подняли на перехват шведского самолета-разведчика "Гольфстрим", который обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря у границ России. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

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Разведка у границ России

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у российских границ значительно возросла. Их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны.

Например, в начале ноября российские военнослужащие перехватили американский самолет-разведчик над Черным морем. В США тогда раскритиковали сопровождение Су-27, назвав действия российского экипажа небезопасными, однако в Минобороны эти утверждения опровергли.

Всего, по данным военного ведомства, за прошлый год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч воздушных объектов. Примерно три тысячи из них — иностранные боевые самолеты, в том числе более тысячи самолетов-разведчиков.

При этом дежурные силы приводились в готовность номер один более четырех тысяч раз.

Ежедневно расчеты радиотехнических войск обнаруживают и сопровождают более пяти тысяч воздушных объектов, примерно половина из них — иностранные самолеты.

24.01.2019
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