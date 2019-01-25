Саудовская Аравия обвиняет Иран в поставке БЛА хуситам

ЦАМТО, 24 января. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция представила беспилотный летательный аппарат (БЛА), который, по ее словам, участвовал в попытке атаки на правительственную делегацию Йемена, направлявшуюся 1 января на переговоры по вопросу прекращению огня.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, министр информации Йемена Муаммар аль-Ириани 13 января объявил, что йеменская повстанческая группировка "Ансар Алла", широко известная как хуситы, пыталась атаковать возглавляемую генерал-майором Сахиром Сагхейром бин Азизом делегацию, направлявшуюся на заседание Координационного комитета по передислокации войск (проводится в целях прекращению огня).

Как заявлено, используемые хуситами БЛА являются "беспилотниками-камикадзе" и не обладают возможностью сброса боеприпасов. По оценке коалиции, летательный аппарат хуситов, изготовленный в Иране и оснащенный взрывчаткой, был перехвачен и уничтожен до прибытия в резиденцию правительственной делегации.

На брифинге, состоявшемся в Эр-Рияде 19 января, официальный представитель командования Вооруженных сил полковник Турки аль-Малики продемонстрировал слайд с фотографией БЛА, использовавшегося при попытке атаковать представителей законного правительства. На слайде аппарат представлен под наименованием "Шахид". Указано, что его длина составляет 284 см, размах крыла – 453 см.

По мнению западных экспертов, БЛА напоминает произведенный в Иране "Шахид-123" (Shahed-123), который был представлен на Объединенной базе "Анакостия-Боллинг" (Федеральный округ Колумбия) в ноябре 2018 года.

Специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук заявил журналистам, что "Шахид-123" был обнаружен после крушения в Афганистане и компоненты этого типа были обнаружены в Йемене в начале 2018 года. Он не уточнил, может ли БЛА применяться в качестве носителя вооружения, заявив, что "в первую очередь он предназначен для проведения секретных разведывательных операций".

В отличие от более крупного "Шахид-129", который может нести управляемое оружие, Иран никогда официально не демонстрировал "Шахид-123", хотя это наименование "всплывало" на иранских военных интернет-форумах при описании БЛА, применявшихся в Сирии.

На брифинге шла речь о возможностях коалиции снизить активность "Ансар Аллах" по применению БЛА. Так, ранее 19 января были нанесены авиаудары по семи целям в контролируемой повстанцами Сане, включая объекты по производству и обслуживанию БЛА, места хранения БЛА и пусковых установок, а также объекты для подготовки личного состава. Также были продемонстрированы результаты авиаударов по коммуникационным вышкам в провинциях Аль-Джавф и Райда и предполагаемой ПУ БЛА в аэропорту Сада.