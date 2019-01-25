Судостроительная компания PT PAL передала ВМС Индонезии новый ДВКД
ЦАМТО, 24 января. Военно-морские силы Индонезии 21 января приняли на вооружение новый десантно-вертолетный корабль-док (ДВКД), построенный индонезийской государственной судостроительной компанией PT PAL.
Как сообщает Jane's Navy International, ДВКД, получивший наименование (594) "Семаранг", войдет в состав 1-го флота ВМС Индонезии и будет в основном применяться в прибрежных водах провинций Бантен, Центральная Ява, Суматра, Западная Ява и Западный Калимантан. Как планируется, судно будет применяться в качестве плавучего госпиталя, для чего получит соответствующее оборудование.
Как сообщал ЦАМТО, в январе 2017 года ВМС Индонезии разместили заказ на постройку очередного ДВКД, который стал третьим кораблем серии, построенным PT PAL по модифицированному проекту "Макассар". Его стоимость оценивается в 736 млрд. рупий. Ранее, начиная с 2003 года, ВМС Индонезии получили пять ДВКД, три из которых были построены южнокорейской судостроительной компанией Dae Sun Shipbuilders and Engineering.
Закладка "Семаранг" состоялась в августе 2017 года, спуск на воду прошел в августе 2018 года. Судно планировалось передать ВМС Индонезии в октябре 2018 года. Тем не менее, подобно спуску на воду третьей подводной лодки класса "Нагапаса", церемония была перенесена на более поздний срок из-за напряженного графика президента Индонезии Джоко Видодо, который намеревался присутствовать на мероприятии.
Длина нового судна составляет 124 м, ширина – 21,8 м, водоизмещение – 7200 т, максимальная скорость – 16 узлов, дальность плавания – 10 тыс. морских миль на скорости 14 узлов, автономность – 30 суток. Кормовая доковая камера позволяет разместить два 23-м десантных катера LCU. На борту могут разместиться до 770 человек, в том числе 126 членов экипажа. На ДВКД могут базироваться до трех вертолетов и до двух скоростных катеров FAC.
ВМС Индонезии ведут с PT PAL переговоры о поставке седьмого ДВКД и ранее направили правительству запрос на выделение 72 млн. долл. для закупки. Седьмой корабль будет отличаться более высокой скоростью хода, большей автономностью, оснащаться современными средствами связи, включая спутниковые.
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