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25.01.2019
ЦАМТО

Судостроительная компания PT PAL передала ВМС Индонезии новый ДВКД

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Десантный вертолетный корабль-док LPD 594 Semarang
Cтроящийся для ВМС Индонезии на судостроительном предприятии индонезийского государственного объединения PT PAL (Persero) десантный вертолетный корабль-док LPD 594 Semarang во время спуска на воду (вывода из строительного сухого дока). Сурабая, 03.08.2018.
Источник изображения: кадр из видео PT PAL

ЦАМТО, 24 января. Военно-морские силы Индонезии 21 января приняли на вооружение новый десантно-вертолетный корабль-док (ДВКД), построенный индонезийской государственной судостроительной компанией PT PAL.

Как сообщает Jane's Navy International, ДВКД, получивший наименование (594) "Семаранг", войдет в состав 1-го флота ВМС Индонезии и будет в основном применяться в прибрежных водах провинций Бантен, Центральная Ява, Суматра, Западная Ява и Западный Калимантан. Как планируется, судно будет применяться в качестве плавучего госпиталя, для чего получит соответствующее оборудование.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2017 года ВМС Индонезии разместили заказ на постройку очередного ДВКД, который стал третьим кораблем серии, построенным PT PAL по модифицированному проекту "Макассар". Его стоимость оценивается в 736 млрд. рупий. Ранее, начиная с 2003 года, ВМС Индонезии получили пять ДВКД, три из которых были построены южнокорейской судостроительной компанией Dae Sun Shipbuilders and Engineering.

Закладка "Семаранг" состоялась в августе 2017 года, спуск на воду прошел в августе 2018 года. Судно планировалось передать ВМС Индонезии в октябре 2018 года. Тем не менее, подобно спуску на воду третьей подводной лодки класса "Нагапаса", церемония была перенесена на более поздний срок из-за напряженного графика президента Индонезии Джоко Видодо, который намеревался присутствовать на мероприятии.

Длина нового судна составляет 124 м, ширина – 21,8 м, водоизмещение – 7200 т, максимальная скорость – 16 узлов, дальность плавания – 10 тыс. морских миль на скорости 14 узлов, автономность – 30 суток. Кормовая доковая камера позволяет разместить два 23-м десантных катера LCU. На борту могут разместиться до 770 человек, в том числе 126 членов экипажа. На ДВКД могут базироваться до трех вертолетов и до двух скоростных катеров FAC.

ВМС Индонезии ведут с PT PAL переговоры о поставке седьмого ДВКД и ранее направили правительству запрос на выделение 72 млн. долл. для закупки. Седьмой корабль будет отличаться более высокой скоростью хода, большей автономностью, оснащаться современными средствами связи, включая спутниковые.

24.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Южная Корея
Компании
PT. PAL
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