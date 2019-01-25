Начало проведения тендера ВВС Индии по закупке 110 истребителей будет перенесено по срокам

ЦАМТО, 24 января. Начало проведения тендера Военно-воздушных сил Индии, предусматривающего закупку 110 новых истребителей на оценочную сумму свыше 20 млрд. долл. (1,4 трлн. рупий), будет перенесено по срокам.

Как сообщает издание India Times со ссылкой на источники в ВВС, решение о начале официального проведения тендера (выпуск "запроса о предложениях") примет следующее правительство, которое будет сформировано после всеобщих выборов, которые состоятся в этом году. Это связано со скандалом вокруг покупки 36 французских истребителей "Рафаль", решение о приобретении которых до сих пор жестко критикуется оппозицией.

Несколько должностных лиц также подтвердили изданию, что ответы на "запрос об информации" были получены от семи компаний после предварительного запроса, выпущенного в апреле 2018 года.

Напомним, что к 6 июля 2018 года четыре производителя представили предложения о поставке двухдвигательных истребителей: F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing, "Рафаль" французской Dassault, "Тайфун" консорциума Eurofighter и МиГ-35 РСК "МиГ". Еще два претендента предложили однодвигательные истребители: "Грипен E" (шведская Saab) и F-16 Блок.70 (корпорация Lockheed Martin). В августе 2018 года к тендерному процессу присоединился седьмой участник – Су-35 (компания "Сухой").

В настоящее время ВВС Индии изучают представленные участниками предварительные данные для уточнения технических требований, которые ВВС будут использовать для подготовки официального "запроса о предложениях".

На текущий момент было проведено несколько раундов встреч с иностранными поставщиками. Одним из основных вопросов являлось участие местной промышленности в производстве самолетов по данному потенциальному контракту. Согласно плану, при производстве самолетов должно быть использовано не менее 45% комплектующих местного производства.

Источник India Times также сообщил, что в отличие от предыдущего конкурса на приобретение 126 средних многоцелевых боевых самолетов, ВВС не планируют проводить обширные полевые испытания, которые могут занять до двух лет. Вместо этого определенные параметры будут оцениваться индивидуально, скорее всего, в стране-производителе предлагаемого самолета.

Известно, что шесть из семи конкурентов уже прошли летные испытания ранее. В то же время, с тех пор машины получили некоторые модификации, поэтому, по мнению источника India Times, ВВС Индии вполне могут, в случае необходимости, провести ограниченные летные испытания на территории страны-производителя.