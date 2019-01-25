В Индии завершены испытания ударного вертолета LCH

ЦАМТО, 24 января. Индийская госкомпания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) 17 января объявила о готовности к вводу в эксплуатацию после завершения всех испытаний по интеграции вооружения ударного вертолета LCH (Light Combat Helicopter).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, объявление было сделано после того, как LCH впервые успешно осуществил пуск ракеты класса "воздух-воздух" по движущейся воздушной цели во время испытаний, проведенных на комплексном испытательном полигоне в Чандипуре (на северо-восточном побережье страны).

Компания напомнила, что LCH, который, как ожидается, будет эксплуатироваться армейской авиацией и ВВС Индии, является первым разработанным в стране вертолетом с возможностью поражения воздушных целей. LCH способен работать как на очень низких высотах, так и на большой высоте, в том числе в Гималаях.

LCH оснащен установленной в носовой части системой THL 20, вооруженной 20-мм пушкой 20 M 621. На двух подкрыльевых точках подвески вертолет способен нести противотанковые ракеты Helina (Nag), ракеты класса "воздух-воздух" Mistral-2, 70-мм установки НУР, кассетные бомбы, бомбы общего назначения.

В ноябре 2016 года Совет по оборонным закупкам Индии (DAC) одобрил приобретение 15 вертолетов LCH, в том числе 10 для ВВС и 5 для СВ.

LCH является одной из трех версий, разработанных HAL на основе усовершенствованного легкого вертолета ALH, который поступил на вооружение в СВ и ВВС в 2001 году. Третьей платформой является вертолет ALH "Рудра" WSI Mk.IV (Weapons Systems Integrated), который впервые был продемонстрирован на параде в честь Дня Республики Индии 26 января 2018 года.