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25.01.2019
ЦАМТО

Снайперы ЮВО приступили к освоению новейших крупнокалиберных винтовок "Корд-М"

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6В7М
12,7-мм снайперская винтовка 6В7М (ОКР «Ратник-Корд-М»).
Источник изображения: http://kanchukov-sa.livejournal.com/

ЦАМТО, 24 января. В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, снайперы получили новейшие модернизированные армейские крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК-М "Корд-М" калибра 12,7 мм.

Винтовка АСВК-М, входящая в состав перспективной системы экипировки военнослужащих "Ратник", предназначена для поражения легкобронированной техники, различных технических средств и живой силы противника в средствах индивидуальной бронезащиты.

АСВК-М позволяет вести эффективную борьбу со снайперами противника, обеспечивать оборону больших территорий, речных и морских побережий от малых судов. Мощный патрон калибра 12,7 мм позволяет поражать цели на дальности до 2000 м, оставаясь вне досягаемости прицельного огня из стрелкового оружия обычных калибров.

"Свободно плавающий" ствол установлен так, что по всей длине не соприкасается с другими частями винтовки. Ствол имеет эффективный дульный тормоз-компенсатор активно-реактивного действия. Он уменьшает силу отдачи в 2,5 раза, а также маскирует вспышку огня при выстреле в ночное время.

Основными направлениями модернизации крупнокалиберной винтовки АСВК-М стало уменьшение веса и увеличения ресурса (доведен до 4500 выстрелов). Кроме того, появилась возможность регулировки усилия спуска и др.

Конструкции оружия позволяет использовать различные оптические и ночные прицелы, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

24.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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6Б21 Пермячка
КСВК
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
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