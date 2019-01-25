Испытания пулемета РПК-16 планируется завершить в первом квартале 2019 года

ЦАМТО, 24 января. Опытная войсковая эксплуатация новейшего легкого пулемета РПК-16 должна завершиться в первом квартале текущего года, заявил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

"Опытная войсковая эксплуатация заканчивается, рассчитываем в первом квартале 2019 года получить заключение. РПК-16 – это программа модернизации пулеметов РПК-74. Данные пулеметы в значительном объеме используются в Росгвардии, поэтому именно это ведомство является потенциальным потребителем предлагаемого нами решения", – сказал В.Дмитриев в интервью "РИА Новости" и "Коммерсанту".

Как отмечает агентство, РПК-16 – российский ручной пулемет, впервые был представлен на форуме "Армия-2017". Стрельбу из него можно вести из двух источников патронов: первый – штатный магазин автомата Калашникова, второй – специально разработанный магазин барабанного типа. Емкость составляет 95 патронов, ствол имеет длину 410 мм, калибр – 5,45Ч39 мм, масса оружия – 4,5 кг, скорострельность – 700 выстр./мин.