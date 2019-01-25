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25.01.2019
ЦАМТО

Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" сдал первую курсовую задачу

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Фрегат Адмирал Горшков. Архивное фото
Фрегат Адмирал Горшков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 24 января. Экипаж головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно прошел базовую подготовку и сдал первую задачу курса боевой подготовки надводных кораблей – "Подготовка корабля к бою и походу".

Прием задачи осуществили флагманские специалисты соединения ракетных кораблей в главной базе Северного флота – Североморске. По результатам сдачи была выставлена общая оценка "хорошо". Фрегат "Адмирал Горшков" получил такую оценку первым из всех крупных надводных кораблей Северного флота.

В общей сложности успешно сдали первые курсовые задачи и завершили цикл базовой подготовки два корабля первого ранга и 12 кораблей второго и третьего ранга соединений Кольской флотилии разнородных сил и Беломорской военно-морской базы. В ближайшее время их экипажам предстоят выходы в море для совершенствования боевой выучки в морских полигонах Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.

24.01.2019
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22350
Военные учения
СФ
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