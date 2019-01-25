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25.01.2019
ЦАМТО

В ВВО началась подготовка к очистке острова Большой Шантар

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Остров Большой Шантар
Остров Большой Шантар.
Источник изображения: http://wikimapia.org/

ЦАМТО, 24 января. В Восточном военном округе началась подготовка к работам по экологической очистке острова Большой Шантар (Хабаровский край).

Представители экологической службы ВВО в рамках подготовительных мероприятий организуют взаимодействие с руководством ФГБУ "Заповедное Примурье", дирекцией национального парка "Шантарские острова" для согласования ведения хозяйственной деятельности, связанной с очисткой и вывозом металлолома на особо охраняемой природной территории.

В летнем периоде текущего года силами сводного экологического подразделения Восточного военного округа планируется выполнить сбор и резку крупногабаритного металлолома, а также прессовку порожней бочкотары общим весом около 55 тонн, собрать около 1,8 тыс. старых бочек, произвести демонтаж и ликвидацию разрушенных зданий и сооружений общей площадью около 200 кв. м, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

24.01.2019
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