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25.01.2019
ЦАМТО

Миротворцев ЦВО под Самарой оснастили беспилотниками с дальностью применения до 100 км

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БЛА "Орлан-10"
БЛА "Орлан-10".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 24 января. Миротворческая бригада ЦВО, дислоцированная в Самарской области, получила на вооружение многофункциональный беспилотный комплекс "Орлан-10".

Комплекс размещен на базе шасси автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350 с колесной формулой 6х6, включает в себя четыре беспилотных летательных аппарата, способных работать при температурах от -30 до +40 град. С и вести разведку на удалении 100 км от наземной станции управления. Беспилотники имеют криптозащищенный командно-телеметрический канал, двухступенчатое помехоустойчивое кодирование, криптозащищенный канал передачи фото- и видеоинформации.

Новый комплекс позволит миротворческим подразделениям вести разведку в глубине обороны враждующих сторон и охранять крупные буферные зоны без перемещения наземной станции управления, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

24.01.2019
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  • В новости упоминаются
Продукция
Орлан-10
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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