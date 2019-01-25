Миротворцев ЦВО под Самарой оснастили беспилотниками с дальностью применения до 100 км

ЦАМТО, 24 января. Миротворческая бригада ЦВО, дислоцированная в Самарской области, получила на вооружение многофункциональный беспилотный комплекс "Орлан-10".

Комплекс размещен на базе шасси автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350 с колесной формулой 6х6, включает в себя четыре беспилотных летательных аппарата, способных работать при температурах от -30 до +40 град. С и вести разведку на удалении 100 км от наземной станции управления. Беспилотники имеют криптозащищенный командно-телеметрический канал, двухступенчатое помехоустойчивое кодирование, криптозащищенный канал передачи фото- и видеоинформации.

Новый комплекс позволит миротворческим подразделениям вести разведку в глубине обороны враждующих сторон и охранять крупные буферные зоны без перемещения наземной станции управления, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.