Концерн "Калашников" рассказал о планах запустить в серию автомат под патрон НАТО

ЦАМТО, 24 января. Концерн "Калашников" рассчитывает начать серийное производство новейшего автомата под патрон НАТО АК-308 в этом году, заводские испытания завершены, заявил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

"Заводские испытания завершены, на очереди предварительные. Если все пройдет нормально, то в этом году сможем встать в серию. АК-308, безусловно, интересен в качестве боевого оружия, так как штурмовых винтовок в таком калибре крайне мало, но в то же время мы рассчитываем, что он будет востребован внутри страны как гражданское оружие, ведь это один из основных охотничьих патронов", – сказал В.Дмитриев в интервью "РИА Новости" и "Коммерсанту".

Оружие выполнено на базе автомата АК-103 под патрон 7,62х51 миллиметр (стандартный винтовочно-пулеметный боеприпас стран-участниц НАТО) с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. Вместимость магазина – 20 патронов. Вес оружия с пустым магазином – 4,3 кг. Общая длина – 880-940 мм. Длина ствола – 415 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции. Возможна установка штык-ножа.