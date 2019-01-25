Государственные испытания пистолета ПЛ-15 начнутся в феврале

ЦАМТО, 24 января. Концерн "Калашников" в феврале рассчитывает завершить предварительные испытания пистолета Лебедева ПЛ-15, заявил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

"ПЛ-15 полноразмерный выходит на предварительные испытания для заказчика, и мы рассчитываем закончить их в феврале и приступить к государственным", – сказал В.Дмитриев в интервью "РИА Новости" и "Коммерсанту".

Пистолет ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 мм Парабеллум. Длина оружия составляет 220 мм (длина ствола – 127 мм), ширина – 28 мм, высота – 136 мм. Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов. Малая толщина – одна из отличительных черт ижевской новинки. В передней части толщина пистолета составляет 21 мм, в районе рукоятки – 28 мм. Эти значения обеспечивают пистолету наилучшие показатели по компактности в своем классе.

Как напоминает "РИА Новости", Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков в 2017 году заявлял, что пистолет Лебедева обладает хорошей кучностью стрельбы, неплохой эргономикой, плавностью спускового крючка. "Обязательно рассмотрим вопрос о его принятии на вооружение", – сказал тогда главком.