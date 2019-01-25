Ракетные системы "Панцирь" и "Триумф" задействованы в масштабных военных учениях в Сибири

В учениях также принимают участие около 8 тыс. военных

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Около 8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) принимают участие в учениях с использованием зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 "Триумф" и ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Об этом в четверг сообщает пресс-служба ЦВО.

"Системы С-400 "Триумф" и пушечные комплексы "Панцирь" задействованы в масштабной тренировке боеготовности в Сибири. В учениях принимают участие соединения и части военного округа, дислоцированные в Новосибирской области, в Туве, Кузбассе и на Алтае, всего около 8 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в ходе учений проводятся тренировки по оповещению и связи, получению оружия, экипировки и боеприпасов, выполнению установленных нормативов при выходе военной техники из парковых зон в районы сосредоточения для выполнения задач. По данным ЦВО, учения продлятся до конца недели.

О технике

Ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" совмещает многоканальную систему захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели от 0 м в высоту и 200 м дальности до 15 км в высоту и 20 км дальности. Два независимых средства наведения - радар и оптико-электронная система - позволяют осуществлять захват четырех целей одновременно. Максимальная скорость захвата равна 10 целям в минуту.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс"), а также любых других воздушных целей. На сегодняшний день система может вести стрельбу на дальность до 250 км.