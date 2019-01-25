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25.01.2019
ТАСС

Роспотребнадзор пояснил причины отвода почти 135 тыс. призывников от армии

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Источник изображения: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В ведомстве связали освобождение от службы с проблемами нарушения питания, которые могут вызвать ожирение, сердечно-сосудистые заболевания или сахарный диабет

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Освобождение почти 135 тыс. призывников от военной службы связано с болезнями сердца и эндокринными заболеваниями, обусловленными нерациональным питанием. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.

"Освобождение от военной службы связано с проблемами нарушения питания, которые могут вызывать не только ожирение, но и, например, сердечно-сосудистые заболевания или сахарный диабет", - говорится в сообщении.

Ранее в среду сообщалось, что на заседании фракционной группы "Единой России" глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что каждый год порядка 135 тыс. призывников не попадают в армию по медицинским отводам из-за заболеваний, связанных с нарушением питания.

24.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Медицина
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