"Известия": морпехи будут сопровождать корабли ВМФ для борьбы с террористами и пиратами

По данным газеты, подразделения морской пехоты вооружат автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками и гранатометами

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Подразделения морской пехоты с 2019 года будут сопровождать в походах боевые корабли ВМФ для борьбы с террористами и проведения антипиратских операций. Об этом пишет в четверг газета "Известия".

Как сообщили изданию в Главкомате ВМФ, группы антитеррора будут размещаться на кораблях, несущих боевую службу и осуществляющих военно-морское присутствие в дальних океанических и морских зонах. Их состав будет зависеть от типа корабля. К примеру, фрегаты будут сопровождать по 20 морских пехотинцев.

Среди задач, которые будут выполнять подразделения морской пехоты - защита кораблей от террористов и диверсантов, досмотр подозрительных кораблей и судов, высадка на суда при проведении антипиратских операций. Подразделения вооружат автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками и гранатометами, пишет газета.

Отмечается, что курсы подготовки проводятся на базе Учебного центра морской пехоты в Санкт-Петербурге. Особое внимание уделяется огневой подготовке, а также ведению боя в условиях штурмовых действий. Кроме того, бойцы проходят техническую и юридическую подготовку.