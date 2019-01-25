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25.01.2019
ТАСС

"Ъ": концерн "Калашников" подписал контракт на поставку Армении автоматов АК-12

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Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСC

Речь идет о партии из около 50 автоматов, отметил директор концерна Владимир Дмитриев

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Армения закупит у концерна "Калашников" около 50 новых автоматов АК-12. Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

"Контракт подписан, пока мы готовим небольшую партию, в которой около 50 автоматов. Они посмотрят, попробуют его в деле, и, надеемся, продолжат закупать", - рассказал изданию Дмитриев.

Он отметил, что Армения станет первой зарубежной страной, которая закупит автоматы АК-12.

В августе в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018" и конференции "Неделя национальной безопасности" президент армянской компании Royalsys Engineering Ltd. Давид Галстян и заместитель директора концерна "Калашников" Андрей Барышников в Москве подписали соглашение о производстве новых образцов автомата Калашникова АК-12 и АК-15.

АК-12 (автомат Калашникова образца 2012 года) - российский автомат калибра 5,45 мм, который входит в состав комплекса оснащения бойцов "Ратник". Ожидается, что со временем АК-12 заменит в войсках АК-74М.

20 декабря 2018 года концерн "Калашников" начал поставки российским военным автоматов АК-12 в рамках государственного оборонного заказа.

24.01.2019
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