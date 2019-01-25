"Ъ": "Калашников" рассчитывает в этом году запустить в серию АК-308 под патрон НАТО

Гендиректор концерна Владимир Дмитриев отметил, что штурмовых винтовок в таком калибре крайне мало

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" после завершения предварительных испытаний рассчитывает запустить в серию в 2019 году новый автомат АК-308, который использует боеприпасы натовского образца. Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

"Заводские испытания завершены, на очереди предварительные. Если все пройдет нормально, то в 2019 году сможем встать в серию", - рассказал Дмитриев изданию.

Он отметил, что АК-308 интересен как боевое оружие, так как штурмовых винтовок в таком калибре крайне мало. В то же время глава концерна рассчитывает, что новый автомат будет востребован и внутри страны как гражданское оружие, так как он использует один из основных охотничьих патронов.

Новый автомат АК-308 был представлен концерном "Калашников" в августе 2018 года. Автомат использует патрон 7,62х51 мм - стандартный винтовочный боеприпас стран Североатлантического блока. Вместимость магазина нового автомата - 20 патронов, масса оружия с пустым магазином - 4,3 кг, общая длина 880-940 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад, на оружие возможна установка штык-ножа.