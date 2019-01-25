Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции над Балтикой
Шведский самолет летел к границе России с выключенным транспондером, отметили в Минобороны РФ
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Истребитель Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны перехватил над Балтикой и заставил удалиться шведский самолет-разведчик "Гольфстрим", летевший к российской границе с выключенным транспондером.
Об этом в четверг сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - сообщили в Минобороны.
По словам представителей министерства, российский Су-27 "приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции, который осуществлял полет без включенного транспондера". После этого шведский самолет удалился от государственной границы, а Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Российские военные регулярно приводят статистику по полетам истребителей Воздушно-космических сил на перехват и сопровождение иностранных военных самолетов у границ РФ, но без детализации конкретных эпизодов.
О нарушении воздушного пространства России военными самолетам других стран не сообщалось.
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