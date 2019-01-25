Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток из дальнего похода

Российские корабли во время плавания посетили девять стран

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в четверг вернулся во Владивосток из дальнего похода, который продолжался более трех месяцев, во время которых корабли посетили девять стран. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Сегодня во Владивостоке состоялась торжественная церемония встречи отряда боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) по случаю возвращения из дальнего похода.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" под командованием начальника штаба подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход 1 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

В течение трех с половиной месяцев российские корабли посетили девять стран, совершив заходы в порты Хакодате (Япония), Чеджу (Республика Корея), Циндао (Китай), Танджунгприок (Индонезия), Муара (Бруней), Чанги (Сингапур), Вишакхапатнам (Индия), Коломбо (Шри-Ланка) и Манила (Филиппины). Во Владивостоке экипажам кораблей по традиции вручили жареных поросят.