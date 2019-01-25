От кого надо защищать НАТО

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Ксения Мельникова. В американском конгрессе разгорелся очередной скандал: палата представителей решила запретить Дональду Трампу даже думать о выходе из НАТО. Президент США не раз давал понять, что не намерен мириться с поведением союзников по альянсу и в случае необходимости готов пойти на крайние меры. Главный вопрос — решится ли глава государства на столь отчаянный шаг.

Для защиты НАТО потребовался отдельный законопроект

"В каком-то смысле безумие то, что мы вообще должны это делать", — прокомментировал ситуацию представитель Демократической партии, бывший помощник госсекретаря США Том Малиновский.

Нижняя палата парламента проголосовала за законопроект "О поддержке НАТО", запрещающий президенту выводить США из Североатлантического альянса. Документ поддержали 357 депутатов, 22 — против, 54 воздержались.

"Этот законопроект четко отражает то, что конгресс все еще верит в миссию, которую выполняет НАТО, и предотвратит все близорукие попытки ее подрыва и одностороннего выхода из альянса", — подчеркнул лидер парламентского большинства, демократ Стэни Хойер.

Здание конгресса США в Вашингтоне Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Почему возникла такая идея

Американских политиков очень беспокоит настрой Дональда Трампа в отношении НАТО. На прошлой неделе газета The New York Times со ссылкой на советников главы государства сообщила, что президент может вывести США из НАТО, "если ему не понравится, какими темпами остальные члены альянса наращивают военные расходы". По сведениям издания, глава государства в частных беседах не раз сравнивал НАТО с болотом и грозился покинуть организацию. "Такое решение было бы равнозначно распаду альянса", — полагают журналисты издания.

Возмущение Трампа еще со времен предвыборной кампании вызывало то, что союзники по НАТО тратят недостаточно средств на коллективную оборону — менее положенных двух процентов ВВП.

Cколько денег на альянс тратят США

Вашингтон выделяет НАТО больше всех — 3,58 процента ВВП. Свыше двух процентов ВВП отчисляют Эстония (2,08 процента), Великобритания (2,12 процента), Греция (2,36 процента). Польша почти выполняет норму — 1,99 процента.

На саммите НАТО, проходившем в июле прошлого года в Брюсселе, Трамп похвастался, что партнеры решили значительно увеличить расходы — до 33 миллиардов долларов. Участники альянса подписали совместную декларацию о том, что отчисления из бюджетов на военные нужды достигнут двух процентов ВВП, однако произойдет это лишь к 2024 году.

Президент США Дональд Трамп на саммите NATO в Брюсселе. 12 июля 2018 Источник изображения: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Удастся ли Трампу надавить на европейцев

Обычно бюджет государства утверждает парламент, где многие депутаты — пацифисты и выступают за преимущественное финансирование науки, образования, социальной сферы. Это невозможно совместить с увеличением военных расходов.

"Американцам всегда нужен внешний противник, чтобы они могли убедить глав государств добиться от парламентов увеличения бюджета. Сейчас в роли такого пугала для НАТО выступает Россия, но этого для давления на альянс явно недостаточно, нужны дополнительные меры", — говорит директор ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский.

Но дело не только в деньгах

Еще один раздражитель в отношениях союзников по НАТО — предложения немецких и французских политиков создать в ЕС собственную армию, что не только усилит безопасность Европы, но и ослабит зависимость от США. В Вашингтоне в этом не увидели ничего хорошего. Трамп назвал идею европейской армии "оскорбительной".

Могут ли США все-таки выйти из НАТО

Чисто теоретически — могут. Ведь принятый палатой представителей документ еще должен утвердить сенат. Потом его предстоит подписать Трампу, поэтому формально ничто не мешает главе государства заявить о выходе из Североатлантического альянса.

Каковы мотивы Трампа

По мнению Войтоловского, США вовсе не собираются покидать НАТО. Американский лидер затеял политическую игру, пытаясь решить проблему, которой в свое время занимались и другие президенты США, Джорд Буш — старший и Барак Обама, а именно: заставить союзников увеличить военные расходы.

"Есть еще одна задача — вынудить членов альянса участвовать в крупных американских долгосрочных военных проектах и программах. По всей видимости, речь идет о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также реализации новых инициатив в сфере противоракетной обороны. Заявления президента насчет НАТО — это такая тактика Трампа", — объяснил РИА Новости политолог.

Развалится ли альянс без американцев

Формально штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе, но фактически тон в альянсе задает Вашингтон, европейцы находятся скорее в положении бедных родственников. Покинув альянс, американцы лишились бы единственного средства реального контроля над европейской политикой.

"НАТО — институциональный инструмент, позволяющий работать с европейскими элитами. Помимо этого, НАТО — это единые стандарты вооружения, военной техники, серьезные регламенты, определяющие закупки этих самых вооружений. Для американского военно-промышленного комплекса альянс — механизм, с помощью которого европейские союзники обязуются приобретать американское вооружение", — подчеркнул в разговоре с РИА Новости Федор Войтоловский.

Эксперт также напомнил, что именно на НАТО ориентированы система отношений с союзниками и идеологические позиции "атлантистов" по обе стороны океана. США не покинут Североатлантический альянс ни при каких обстоятельствах, поскольку все управление блоком "базируется на американском присутствии".