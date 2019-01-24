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24.01.2019
ТАСС

Медведев раскритиковал Роскосмос за прожектерство и неэффективное использование инвестиций

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Дмитрий Астахов/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Премьер-министр призвал "меньше говорить и больше делать"

ГОРКИ, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал Роскосмос за прожектерство и недостаточную эффективность использования инвестиций.

"Хотел еще обратить внимание, это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией космической нашей отрасли и увеличением доли России на международном рынке", - заявил он, открывая совещание о финансово-экономическом состоянии Роскосмоса и его подведомственных организаций.

По мнению главы правительства, с эффективностью использования выделяемых инвестиций также имеется определенная проблема. По его словам, в 2018 году Роскосмос порядка 16% бюджетных инвестиций не использовал. Медведев признал, что частично это было обусловлено объективными причинами. "В любом случае это недозагруженные предприятия и невыполненные научные работы, - подчеркнул премьер. - Как результат, одна из конкурентных сфер развивается медленнее, чем нам нужно, ну и существуют финансовые трудности для различных подведомственных структур".

Глава кабинета министров указал также и на недостаточно высокие темпы строительства космодрома Восточный. "Показательной является ситуация с космодромом Восточный, где строительство должно было завершиться в прошлом году", - подчеркнул премьер, сделав акцент на том, что множество изначально запланированных объектов так и не было построено. На их достройку Роскосмос запрашивает дополнительные средства.

При этом в 2019 году, отметил премьер, необходимо начать строительство второй очереди, с тем, чтобы к 2021 году космодром Восточный был полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракеты-носителя тяжелого класса. "Очевидно, что та динамика, которая есть, не позволяет в эти сроки уложиться, значит необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки", - подытожил Медведев. Он призвал для исправления ситуации создать эффективные механизмы управления, финансирования внутри самой ракетно-космической отрасли.

Премьер-министр обратил внимание, что за исполнением принятых решений и соблюдением установленных сроков и стандартов качества необходимо установить жесткий контроль.

23.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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