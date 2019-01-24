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24.01.2019
Российская газета

Производство смешных африканских экзоскелетов сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео боевого экзоскелета, созданного группой разработчиков из Ганы.

Смешная конструкция из трубок и уголков собрана в кустарных условиях и с непонятной целью. Особенно умиляют жестяные щитки, которыми прикрыты ноги и предплечья оператора - пробивается "защита" не только пулей, но и отверткой. За спиной находится единственный в конструкции электропривод - он поднимает над головой оператора две угрожающего вида станины, на которые можно укрепить пулемет, пусковые контейнеры для противотанковых ракет и другое тяжелое вооружение. Впрочем из-за высоты расположения и общей неустойчивости конструкции рискнувший нажать на спуск оператор неминуемо опрокинется на спину. К тому же выдвигаются турели под разным углом и куда полетят ракеты, известно лишь африканским богам.



Крепления для оружия предусмотрены и на механических "руках". Но учитывая вес самого экзоскелета - 65 килограммов, - можно предположить, что с навесным вооружением боец в нем окончательно потеряет подвижность. Процесс изготовления экипировки заканчивается ее окраской в тропический камуфляж и большой белой звездой, прикрученной на пояс спереди.

Для демонстрации на заплечные турели установили пакеты из трубок - по-видимому они изображают малокалиберную РСЗО. Наручи украсили пистонные ружья. Обязательно досмотрите видео до конца - такого танца со стрельбой вы больше нигде не увидите!

С другой стороны, если палящий во все стороны киборг появится перед суеверными мятежниками - те, наверное, испугаются. Возможно, на то и был расчет.

Комментаторы видео снисходительны к оружейникам из Ганы.

- Что-то все-таки нужно, чтобы остановить "Черных пантер", - написал Outarel.

- Вот так скайнет начинается в третьем мире, - считает Aaron Grim.


 Антон Валагин

23.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
1 комментарий
№1
24.01.2019 11:02
Предохранитель то есть?
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